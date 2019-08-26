DHL Express'ten İstanbul Havalimanı'na 135 milyon euro yatırım

Uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express Türkiye’nin CEO’su Claus Lassen, Türkiye’nin dünyada merkezi bir konuma sahip olduğunu belirterek “DHL Express’İn ana merkezi de Türkiye’ye çok güveniyor. İstanbul Havalimanı’nda 135 milyon euroluk yatırım yaptık ve 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz” dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yatırımlarının bulunduğunu, İstanbul Havalimanı’nda da tam otomasyona sahip bir operasyon merkezlerinin olduğunu ifade etti.

MÜKEMMEL LOKASYON

Lassen, Ortadoğu ve diğer ülkelere Türkiye üzerinden hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul, çok iyi bir lokasyonda. Çoğu yere 2-3 saat uzaklıkta ve bu mükemmel bir şey. Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’ya Türkiye üzerinden yakınız. Gerekli teknolojiye sahibiz. Kapasitemiz bir 40 bin metrekarelik alana daha yeter. Eğer büyümemiz gerekirse bunu yaparız.” İşlerinin yüzde 15’ini e-ticaretin oluşturduğunun altını çizen Lassen, “Bizim ana işimiz firmadan firmaya (B2B). B2B büyümeye devam ediyor. Türkiye’de ekonominin iniş çıkışlarına rağmen biz Türkiye’de iyimseriz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN TEMELİ OLDUKÇA GÜÇLÜ

Kendisinin Danimarkalı olduğunu hatırlatan Lessen, Danimarka’nın coğrafyasına benzer şekilde enflasyon ve döviz gibi göstergelerinin de düz olduğunu belirterek, “Türkiye’de ise yükselen bir piyasa var. O yüzden iniş çıkışlar oluyor. Biz, Türkiye’ye ne olursa olsun yatırım yapmaya devam ediyoruz. DHL Express’in ana merkezi de Türkiye’ye çok güveniyor. Türkiye’nin temeli oldukça güçlü. İş gücü, eğitim olarak Türkiye iyi bir konumda bulunuyor” açıklamasında bulundu.