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  3. 'Devremülkte dolandırıcılara para kaptırmayın'

'Devremülkte dolandırıcılara para kaptırmayın'

'Devremülkte dolandırıcılara para kaptırmayın'

Uzmanlar, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yoğun ilgi gösterilen devremülk ve devre tatil satışlarında tüketiciyi dolandırıcılara karşı uyardı.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, bazı firmaların; boş araziler, süslü reklamlar ve broşürlerle tüketiciyi mağdur edebildiğini anlattı. 

14 gün içinde cayma hakkı

Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ecem Gedikkaya da, sözleşmenin tapuda yapılmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, tüketicinin, herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde cayma hakkını kullanabileceğine dikkat çekti.

 

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