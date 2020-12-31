Devletten ödüllü Digikamp yarışması

Projenin tanıtım toplantısını yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Yarışmamızda birincimize 100 bin TL ile Silikon Vadisi’ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin TL, üçüncümüze 30 bin TL ödül veriyoruz olacağız” dedi. “Ülkemizden yeni ‘unicorn’lar çıkması için kurumsal bir alt yapı oluşturmak istiyoruz” diyen Pekcan adayların 15 Şubat’a kadar başvurabileceğini söyledi. Pekcan “Yenilikçi dönüşüm fikirleri arıyoruz. Amacımız, yarışmadan çıkacak yenilikçi fikirler sayesinde ticaret süreçlerini kolaylaştırarak dijital dönüşümü sağlamak” ifadelerini kullandı.