'Devlete bir kuruş borcumuz yok'

Açıklamada tartışmaların vergi denetmeninin hatalı bir raporu sonucu yaşandığı belirtilerek “Cengiz İnşaat’ın devete 1 kuruşluk vergi borcu yoktur” denildi. Açıklamada şöyle denildi:

“İddialara konu olay, Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş’nin kendi mülkiyetinde bulunan Antalya’daki bir otelin satışından kaynaklanmaktadır. O dönemde yürürlükte bulunan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “5. maddesinin 1. fıkrasının e” bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazları satışından doğan kazançların yüzde 75’lik kısmı Kurumlar Vergisi’nden müstesna tutulmuştur. Konuyu denetleyen vergi inceleme elemanı bu kanun ve bu maddeyi görmezden gelerek açıkça kanuna aykırı rapor düzenlemiştir. İtirazımız üzerine de Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu konuyu inceleyerek, vergi denetmeninin raporunun hatalı olduğunu tespit etmiştir. Bakanlığın kayıtlarında resmi delillerle sabit olduğu üzere konunun özü budur. Ortada hukuken kesinleşmiş ne bir vergi, dolayısıyla da ne de bir vergi borcu vardır. Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş’nin bir kuruşluk vergi borcu da bulunmamaktadır.”

34 MİLYON TL YARDIM YAPTI



Açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Cengiz Şirketler Grubu olarak verdiğimiz güçlü destek nedeniyle, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda, bu konuyu gündeme getirenlerin amaçlarını kamuoyunun yüksek takdirine bırakıyoruz. Bizler Cengiz Şirketler Gurubu olarak tüm işletmelerimiz ile ülkemiz ekonomisinin hizmetinde tüm imkanlarımız ile de milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” denildi. Cengiz Holding kampanya kapsamında ‘Vefa Kolileri’ de dahil 34 milyon TL yardım yapmıştı.