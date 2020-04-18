Devlet destekli esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank Halkbank esnaf kredisi şartları neler?

Devlet destekli esnaf kredisi yoğun ilgi görüyor. Devlet destekli esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı binlerce esnaf tarafından araştırılıyor. Esnaf kredi desteği ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Albayrak "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı." dedi. İşte esnaf kredisi şartları sizlerle..

BAKAN ALBAYRAK SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz.

Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı." dedi.

DEVLET DESTEKLİ ESNAF KREDİSİ

HALKBANK ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI

Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek. Halkbank, "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek." açıklamasında bulundu.

İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecektir.

Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin TL limitli İşletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır.

İşletme kredisi yanında 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 bin TL'ye kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve sanatkârlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek, çalıştıkları tedarikçilerden de avantajlar sağlayabilecektir.

VAKIFBANK ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI

Vakıfbank Esnaflara özel olarak, 36 aya varan vadeler ve uygun faiz oranları ile 20.000 TL den 50.000 TL’ye kadar kredi kullanma avantajı sunuyor. Ayrıca Vakıfbank’tan Esnaflara özel 3 farklı geri ödeme seçeneği de bulunmaktadır. Bunlar;

Sabit taksitli ödeme planı

Değişken taksitli ödeme planı,

Taksit ertelemeli ödeme planı,

Seçeneklerle ödeyebiliyor.

Vakıfbank esnaf destek kredi kampanyasından kredi kullanılabilmesi için ayrıca Businesscard ve Kredili Bankomat ürünü alması ve bankanın kredi haricinde müşterisi olma zorunluluğu da bulunmaktadır.

Vakıfbank esnaf kredisi için başvurular bankanın resmi internet sitesinden ya da şubelerinden direkt olarak yapılmaktadır. Şube ya da internet üzerinden yapılan başvurularda başvuru formunu doldurduktan sonraki günleri takip eden günler içerisinde kredi başvurusunda bulunan kişinin kredi alma uygunluğu için gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Tarafınıza olumlu sonuçlu yapılan bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, Vakıfbank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabileceksiniz. Başvurunuzun olumsuz bulunması halinde de ayrıca yine tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

ZİRAAT BANKASI ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI

Ziraat bankası esnafları zora sokmayacak koşullarda destek olmak amacı ile toplam olarak 8 farklı kredi paketi oluşturmuştur. Bu zor günlerde küçük esnafın ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gerçekleştirilen bu kredi paketi ile anında 50.000 liraya kadar ihtiyaç kredisi verilecektir.

Ziraat Bankası esnaf kredisi başvurusu için size yakın olan herhangi bir Ziraat Bankası şubesine şahsen başvuru yapılmalıdır. Şubeye yapılan başvuru esnasında esnafın bağlı olduğu oda ya da borsa tarafından verilmiş üyelik belgesi de bulunmalıdır.

Ayrıca başvuru yapmış olunan paketin diğer avantajlarından yararlanabilirsiniz. Banka tarafından oluşturulmuş olan destek paketleri ve özellikleri ise şu şekildedir.

Rotatif kredi : Dilediğiniz ödeme vadeleri ile 12 ay vadeli anından ihtiyaç kredisidir.

Spot kredi: İşletmenin kısa vadelerde ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan kredidir. Kredinin faiz oranı kredinin kullanıldığı dakikadaki faiz oranları ile hesaplanır ve kredi kapatılana kadar faiz oranı sabit kalır.

Gün içi kredi: Gün içerisinde acil olan kredi ihtiyaçların karşılanması amacı ile gerçekleştirilen bir günlük olan kredidir.

Döviz kredileri: Yapılan ihracat satışlarının teslimlerinde ihtiyaç duyulan döviz ihtiyaçların karşılanmış olduğu bir kredi paketidir.

Iskonto kredisi: Senet portföyünüzün üstelendiği kredilerdir.

Nakit yönetim kredisi: Ziraat bankasında bir nakdi geçmişiniz bulunuyorsa ve vergi ile prim ödemelerinizde zorlanıyorsanız bu sıkıntıyı destekleyecek bir pakettir.

Taksitli krediler: Kredi limiti en üst düzey olan 50.000 liraya kadar uzun vadeli ve size özel taksit ödeme seçenekleri ile oluşturulmuş bir imkândır.

Ticari kredili mevduat hesabı: 1 ya da 3 aylık olarak geri ödeme imkânı sağlar. Hesabınız da kredinin ödenmesi için nakit para olmasa bile Ziraat ticari kredili mevduat hesabı ödemenizi zamanında gerçekleştirir.