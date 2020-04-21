Dev tahliye operasyonu için THY'den 195 uçuş

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında kalan vatandaşların tahliyesine dün başladı. Barselona’ya hareket eden THY uçağı 7 İspanyolu da ülkesine götürdü. Tahliyeler 28 Nisan’a kadar sürecek. Bu süreçte THY 59 ülkeye 195 uçuş gerçekleştirerek yaklaşık 25 bin kişinin ülkeye dönmesini sağlayacak.

BERABERLİK ÖRNEĞİ



THY’den yapılan açıklamada “Bu operasyon sayesinde turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce vatandaş, ramazan ayında aileleri ile bir arada olacak” denildi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ülke için anlamlı bir operasyona daha başladıklarını belirtti. Tahliye uçuşları ile mahsur kalan binlerce vatandaşın ailelerine kavuşacağını aktaran Aycı, “Ramazan ayında onları sevdikleriyle aynı masanın etrafında buluşturacağız. Tüm dünya halklarının gıpta ile baktığı birlik ve beraberlik örneğini, bir kez daha sergileyeceğiz. Ülkemizin bayrak taşıyıcı şirketi olmanın sorumluluğu ile tahliye uçuşlarını gurua gerçekleştireceğiz” dedi.

İLK YOLCULAR FRANKFURT’TAN



Ülkelerde mahsur kalan vatandaşlar için ilk tahliye Almanya’nın Frankfurt şehrinden gerçekleşti. Yaklaşık 600 yolcu, Giresun, Sinop ve Uşak’ta 14 gün karantinada tutulacak.

EN FAZLA VATANDAŞ ALMANYA’DAN



İlker Aycı, operasyon kapsamında en fazla vatandaşın tahliye edileceği ülke olan Almanya’dan 3 bin 269 kişinin Türkiye’ye gelmesinin beklendiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: “Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyecek. Daha sonra sırasıyla, İngiltere’den 1559, Kuveyt’ten 1463, Cezayir’den 1200, Ukrayna’dan 863, Irak’tan 861, Fransa’dan 696, Azerbaycan’dan 662, Hollanda’dan 648, Kanada’dan 543, KKTC’den 540, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 538, Polonya’dan 488, İspanya’dan 455, Rusya’dan 380, Kuzey Makedonya’dan 394, Kırgızistan’dan 352 ve İsviçre’den 341 kişi getirilecek. Tahliye operasyonu gerçekleştirilecek diğer ülkeler ise şunlar: Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek.”