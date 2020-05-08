Dev projede üretim başladı, günde 1,2 milyon maskeyi hibe edecek

Kapasitenin önümüzdeki dönemde 10 katına çıkabileceğini ifade eden A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, “Gün plazalardan sahaya inme günü. Burada el değmeden, dünyanın en hijyenik maskesini üretiyoruz. Ülkemizin ihtiyacını karşılayıp aynı zamanda dünyanın dört bir yanına bu ürünleri ihraç edeceğiz” dedi.

Koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü etkin mücadeleyle tüm dünyanın örnek gösterdiği Türkiye, şimdi de sanayi gücüyle küresel arenada boy gösteriyor. Bu konuda özel sektörün ve girişimcilerin de gücünü arkasına alan Türkiye, maske üretiminde de dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. Bu konuya öncülük eden şirketlerin başında da A&S Yatırım Holding geliyor. Koranavirüs salgını sonrası hızla harekete geçen A&S Holding, mart ayı sonunda yatırımına başlattığı maske üretim tesisini devreye aldı. Tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyük maske üretim tesisi olacak fabrika hem Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak hem de dünyanın dört bir yanına maske ihracatı gerçekleştirecek.

“GÜN PLAZALARDAN SAHAYA İNME GÜNÜ” DEDİK

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyanın olağanüstü günlerden geçtiğini ifade eden A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, “Ülkemizi de derinden etkileyen bu salgınla mücadele kapsamında özel sektöre de çok büyük görev ve sorumluluk düştüğüne inanıyoruz. Bu yatırımı da bu inançla hayata geçirdik. Belki vatandaşlarımız için evlerinde kalmaları bu süreçte en doğrusu. Ama bizim gibi sorumluluk sahibi işletmelerin ülke ekonomileri için önemi bu gibi dönemlerde daha da ortaya koyuyor. Biz de ekip arkadaşlarımızla dedik ki; ‘Gün plazalardan sahaya inme günü.’ Ve hemen Türkiye’nin en büyük yerli ve milli maske üretim fabrikasını kurmak için kolları sıvadık. Tamamı özkaynak olmak üzere toplam 200 milyon liralık bir yatırım bütçesi oluşturduk ve harekete geçtik. Bugün de bu yatırımı devreye almış bulunuyoruz. Böylesine bir dönemde bu yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

KAPASİTEYİ 20 KATINA ÇIKARABİLİRİZ



Tesisle ilgili teknik bilgiler de veren Uğur Akkuş, söz konusu yatırımın birkaç fazdan oluştuğunu; bugün itibarıyla 10 makinenin maske üretimine başladığını ifade ederken, “Her bir makinamız dakikada 200 adet, yani 24 saatte yaklaşık 290 bin adet maske üretebiliyor. Bu da günde 2,9 milyon adet maske üretmek anlamına geliyor. Fireleri düştüğümüzde ilk etapta günde 2,5 milyon maske üreteceğiz. İki hafta içinde de makine sayımızı 50’ye; günlük üretim kapasitemizi ise 12,5 milyona çıkaracağız. Talebe ve ihtiyaca bağlı olarak 200 makineye kadar çıkabiliriz. Bunun da fizibilitesini yaptık. Bütün hazırlıklarımız tamam. Tüm fazlar tamamlandığında, burası dünyanın en büyük maske üretim tesisi olacak” “ifadelerini kullandı.

EN ÖNEM VERDİĞİMİZ KONU KALİTE VE HİJYEN



“Global Mask” markasıyla başladıkları üretim sürecinde en önem verdikleri konunun kalite hijyen olduğunu dile getiren Uğur Akkuş şöyle devam etti: “İlk test üretimimizi 23 Nisan’da gerçekleştirdik. O günden bu yana en kaliteli ürünü ortaya koymak için Ar-Ge departmanımızla sabah – akşam çalışıyoruz. Ve şu anda ürettiğimiz maske de tüm onayları alınmış; piyasadaki en kaliteli maske. Bunun yanında tabii hijyene de çok büyük önem veriyoruz. Ürettiğimiz maskeler, ultraviyole ışınların altında hiçbir şekilde insan eli değmeden bantlardan çıkıyor ve ambalajlanıyor. Zeminlerimizi bile özel antibakteriyel malzemelerimizle kapladık. Fabrikanın tüm girişleri ve çıkışları termal kameralarla denetleniyor. Üretim alanı ve tesislere giriş ve çıkışlarda çok sıkı koruma tedbirleri alıyoruz. Çalışanlarımızın giydiği koruma kıyafetlerini gün aşırı değiştiriyoruz.”

TEK BİR İTHAL MALZEME KULLANMIYORUZ



Kendileri için diğer bir kritik konunun da ülkemiz ekonomisine katkı olduğunu ifade eden Uğur Akkuş, “Tesiste, yurt dışından getirilen tek bir malzeme, tek bir makine yok. Hatta bazı malzemeler için yurt dışındaki fiyatının 3-4 katını ödedik. Kimi zaman test üretimlerimiz de bu yüzden gecikti. Ama biz her şeyin milli olmasını; ülkemiz ekonomisine katkı sunmasını istedik. Bizim için her şeyden önemlisi ülkemiz ekonomisinin geleceği” şeklinde konuştu. Tesiste gerçekleştirecekleri üretimin yarısını da Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) hibe olarak vereceklerinin altını çizen Uğur Akkuş, “Bu da aslında ilk etapta kamu yararına 1,2 milyonun üzerinde maske hibe edeceğimiz anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı çok daha yukarılara taşıyacağız” dedi.

YURT DIŞINDAN DA BÜYÜK TALEP VAR

Bu tesisle birlikte Türk sanayisinin dinamizmini, Türk girişimcisinin vizyonunu tüm dünyaya gösterdiklerini ifade eden Uğur Akkuş, “Şu anda dünyanın dört bir yanından bu maskeler için talep alıyoruz. Toplam kapasiteyi de göz önünde bulundurarak, hedefimiz burada yaklaşık 15 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmek. Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra ilaç sanayisinde güçlü çok sayıda gelişmiş ülke de var” dedi.