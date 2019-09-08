Dev proje BBC'de konuşuldu: Türkiye, Istanbul Havalimanı'yla iddialı

İstanbul Havalimanı’na dünyanın ilgisi sürüyor. BBC’nin ‘Talking Business’ programına konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “Çin’den, Hindistan’dan ve daha birçok ulustan insanlar turizm amaçlı veya iş seyahatleri için ya da varacakları ülkeye aktarmalı uçmak için İstanbul Havalimanı’nı tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İstanbul Havalimanı, küresel bir değer oluşturuyor” dedi.

YILLIK 90 MİLYON YOLCU

Gazeteci ve sunucu Aaron Heslehurst’un programına konuk olan Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın global hedeflerini ve havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı. İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu aktaran Heslehurst, havalimanın ilk etapta yıllık 90 milyon yolcu taşıyacağına vurgu yaparak, Türkiye’nin bu konuda iddialı olduğunun altını çizdi. Samsunlu, “Sektör dünyada son 40 yılda ciddi bir büyüme kaydetti. 11 Eylül saldırısı ve 2008 ekonomik krizi arasındaki dönem dışında sürekli yükselen bir grafik var” ifadelerini kullandı.

THY’NİN ATILIMLARI OLUMLU KATKI YAPTI

SUNUCU Heslehurst’un Türk Hava Yolları’nın (THY) son yıllardaki atılımlarının İstanbul Havalimanı’na olumlu katkı yaptığını belirtmesi üzerine Samsunlu, şunları anlattı: “THY filosunu genişletti ve havacılık sektörünün küresel anlamda gelişmesine de katkı sundu. İstanbul Havalimanı, THY’nin yanı sıra tüm fazların tamamlanmasıyla birçok yeni havayolu şirketini çekecektir. Çin, Hindistan ve daha birçok ulustan insanlar varacakları ülkeye aktarmalı uçmak için İstanbul Havalimanı’nı tercih ediyor. İstanbul Havalimanı, bu yönüyle başta THY’ye olmak üzere pek çok hava yolu şirketine katkı sunuyor. Zaman içinde İstanbul Havalimanı’nın katkılarını daha iyi göreceğiz.”

ALTYAPI YATIRIMLARI HIZLANIYOR

Samsunlu, Heslehurst’un İstanbul Havalimanı’nın mevcut yolcu kapasitesinin, tüm fazlar tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya çıkmasının hedeflendiğini vurgulaması üzerine, şu bilgileri verdi: “Bugün yılda 4 milyar insan seyahat ediyor, bu sayı önümüzdeki 20 yıl içinde 8 milyara çıkacak. Tüm dünyanın altyapı yatırımlarına önem vermesi gerekiyor. Schiphol, Heatrow, Frankfurt ve Dubai Havalimanları bu yatırımları yapıyor.”