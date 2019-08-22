Dev otoyoldan 9 günde 1.7 milyon araç geçti 

Miray Çimen

İlk sürüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ve tüm etaplarıyla Kurban Bayramı’nda kullanıma açılan İstanbul-İzmir Otoyolu, vatandaştan yoğun ilgi gördü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Tüm etaplarıyla ilk defa Kurban Bayramı’nda hizmete giren İstanbul-İzmir Otoyolu, verilen garanti geçiş sayılarının yaklaşık 2.5 -3 katı kadar araç tarafından kullanıldı. Otoyolun tüm kesimlerinden 9 günde geçen araç sayısı ise 1 milyon 745 bin 614 oldu. Böylece sırf muhalefet olmak için bu dev projeye karşı çıkanlara en iyi yanıtı vatandaşlarımız verdi” dedi.

304 LİRALIK TASARRUF

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Turhan, şunları söyledi: “Otoyolla iş seyahatlerinde; bir otomobil için zaman tasarrufu tutarının 228 lira olacağı, akaryakıtta tasarruf tutarının 76 lira olacağı, toplam zaman ve akaryakıt tasarruf tutarının ise 304 lira olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu dev projeyle İstanbul’dan 2.5-3 saat olan Bursa 1 saate kadar indi. İstanbul’dan 8-9 saat olan İzmir ulaşımı ise, 3-3.5 saate indi.”

Karşı çıkanlara en iyi cevabı vatandaş verdi

BAKAN Turhani şöyle devam etti: “Osmangazi Köprüsü dahil İstanbul-İzmir Otoyolu’nun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu vatandaşlarımız gördü. Örneğin 9 gün boyunca sadece Osmangazi Köprüsü’nden 353 bin 739 araç geçti. Diğer kesimlerde de garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlasını geçmiş durumda. Otoyolun tüm kesimlerinden ise ayrı ayrı olarak 9 günde geçen araç sayısı tam olarak 1 milyon 745 bin 614’ü buldu. Böylece sırf muhalefet olmak için bu dev projeye karşı çıkanlara en iyi yanıtı vatandaşlarımız vermiş oldu.”

İstihdam ve refah düzeyi yükseldi

Bakan Turhan, “Sadece otoyolda 8 bin 600 kişi istihdam edildi. Yıllık 6 bin 100 kişinin bakım işletme hizmetlerinde istihdam edilmesi öngörülüyor. 200 farklı sektörü tetikleyen inşaat da, bölgedeki refah düzeyini yükseltti” dedi.

Bakımdan büyük tasarruf

“OTOYOLUN kullanılmasıyla CO2 emisyon salınımında toplamda yıllık 375 bin ton azalma olacağı öngörülüyor” diyen Turhan, “Otoyola trafik kayması sebebiyle mevcut devlet yolu güzergahını kullanan trafiğin azalması sonucunda devlet yollarının periyodik bakım giderlerinde azalma olacak. Bakım harcamalarında ortalama olarak yıllık 35 milyon lira tasarruf öngörülüyor” diye konuştu.