Dev marka yeniden doğuyor! Asırlık Gümüşsuyu Halı Boydak'la dünyaya açılıyor

Türkiye’nin en bilinen halı markalarından Gümüşsuyu Halı, yeni evinde yeniden doğuyor. Boydak Holding’in geçtiğimiz aylarda satın alarak, Kayseri’deki tesislerinde üretimine başlanan Gümüşsuyu Halı; sektörüne ciddi bir ivme kazandıracak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ve Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in katıldığı bir basın toplantısıyla marka lansmanı gerçekleştirilirken, gelecek dönem planları da paylaşıldı. Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Dr. Gökmen Kara, markaya ilişkin bir sunum gerçekleştirerek, şunları söyledi:

GLOBAL MARKA HEDEFİ

“Türkiye’nin ilk makine halısı Gümüşsuyu, Boydak Holding’in güçlü teknolojik ve üretim altyapısıyla uzman ellerde yeniden doğuyor. Gümüşsuyu’nu 100. yılında hak ettiği seviyeye ulaştırmak hedeflerimiz arasında. Ayrıca, global bir marka olma yolunda da tüm çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Geçen hafta katıldığımız Çin’deki uluslararası halı fuarı bir başlangıç olmak üzere, 2020 yılında Almanya, İtalya, Çin başta olmak üzere birçok farklı ülkede gerçekleştirilecek sektör fuarlarına katılarak marka bilinirliğimizi artırmak ve dünyada daha çok noktaya ulaşmayı hedefliyoruz.”

AR-GE VE İNOVASYON ATAĞI

İnovasyon çalışmalarını anlatan Dr. Kara, şunları söyledi: “Markamızın farklılaşması adına çok değer verdiğimiz, her ürün grubunda olması gerektiğini düşündüğümüz inovasyonu, halıyla buluşturuyoruz. Bilimsel ve inovatif bir projeyle Ar-Ge ekiplerimiz ve Almanya’daki uzmanlar tarafından geliştirildi. Gümüşsuyu Therapist Halı; doğal mineral bazlı olması dolayısıyla refleksolojik etkiye sahip. Ayak tabanlarındaki basınç bölgelerine terapi etkisi yaparak, ayak refleks bölgelerinin rahatlamasını sağlıyor. Therapist Halı, bu refleks noktalarına etki ederek, sinir sistemini dengelemeye, ayaklarda ağrı ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Almanya’daki medikal ve tekstil enstitülerinde vücudun fiziksel dengesini artırdığı, ayak terapisi görevi gördüğü ve anti-stress özelliği olduğu test edilmiş ve onaylanmıştır.”

TEKNOLOJİK ÜRETİM YAPILIYOR

Gökmen Kara, “Gümüşsuyu Halı, dünyada 85 ülkede ve Türkiye’deki 1500’den fazla İstikbal, Bellona ve Mondihome mağazasıyla birlikte Gümüşsuyu Halı satış noktalarında tüketiciyle buluşacak. Gümüşsuyu olarak, modern teknolojili tesislerimizde, yıllık 4.5 milyon metrekare üretim yapma kapasitesine sahibiz. Kendi bünyemizde bulunan tasarım ekibimiz ve iplik üretiminden sevkıyata kadar uzanan entegre tesisimiz sayesinde tüketicilerimize kaliteli ve inovatif özelliklere sahip halılar sunacağız” ifadelerini kullandı.