Dev etkinlik bugün İstanbul'da kapılarını açıyor! Dünya ticaretine ‘MÜSİAD EXPO' damgası

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO, bugün TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor. İlk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi tedbirlerine ve TSE Kovid- 19 Güvenli Hizmet standartlarına uygun şekilde hem fiziksel hem online olarak hibrit yapılacak MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, yurtiçi ve yurtdışından on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Fuar 21 Kasım’a kadar devam edecek.

400 ALIM HEYETİ GELİYOR



Böylece MÜSİAD ile TÜYAP güçlerini birleştirerek dünya çapında ses getirecek büyük bir organizasyona imza atacak. MÜSİAD EXPO 2020’nin açılışı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla yapılacak. MÜSİAD EXPO’nun 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400’e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden iş insanı, siyasetçi ve bürokratın katılım gösterilmesi bekleniyor.

DİPLOMASİ ZİRVESİ VAR

Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya, 95 ülkenin temsil edileceği MÜSİAD EXPO’da dünya ekonomisinin geleceği, bölgesel iş birlikleri ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolunda önünü açacak faiz dışı projelerin tanıtımı en önemli gündem maddelerini oluşturacak. Bu yıl ilk kez MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi düzenlenecek. MÜSİAD EXPO 2020’de, 4 kıtadan toplam 20 yeni karşı kuruluşla MOU anlaşması imzalanarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasından adım atılacak. MÜSİAD, bugüne kadar toplam 193 MOU anlaşması imzaladı. MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi koordinasyonunda hayata geçirilecek etkinlikte, 100’ün üzerinde fahri konsolos, ziyaretçilerle bir araya gelecek. MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı düzenlenen 24. Uluslararası İş Forumu (IBF)’nun bu seneki başlığı Virüs Ekonomisi: Yeni Dünyada Ayakta Kalmak ve Gelişmek. Alanında uzman isimlerin katılacağı forumda, pandemi süreci ve sonrasına dair konular ele alınacak.

100 BİN ZİYARETÇİNİN GELMESİ BEKLENİYOR



18. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı, 6 salonda, 60 bin metrekarelik alanda, 40 binden fazla şirketi temsil eden, 100 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Online’da ise ziyaretçi sayısının milyonlara ulaşması bekleniyor. Fuarda 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılması hedefleniyor. Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 88 ülkeden yabancı alım heyetinin katılacağı fuar pek çok organizasyona da ev sahipliği yapacak.

8 BİNİN ÜZERİNDE B2B İŞ GÖRÜŞMESİ PLANLANIYOR



Fuarda 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılması hedefleniyor. Dünyanın dört bir yanından sanayici ve iş insanlarının katılacağı Uluslararası İş Forumu - International Business Forum (IBF) da fuarda düzenlenecek önemli toplantılardan biri olacak. Ayrıca ‘MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’ de fuarda düzenlenecek. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, ülke kalkınmasına ve ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek adına birçok proje geliştirdiklerini hatırlatarak, bu projelerin bir kısmını ilk kez fuar kapsamında ziyaretçilerle paylaşacaklarının bilgisini de verdi.

FUARDA BU SENE İLK KEZ ‘GİRİŞİMCİLİK ALANI’ VAR



MÜSİAD EXPO’nun bu yıl birçok ilke imza atması da bekleniyor. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, bu ilklerden birinin de ilk kez açılacak ‘Girişimcilik Alanı’ olacağını belirtti. Türkiye’nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımların, ziyaretçilerle bu holde buluşacağını aktaran Kaan, “Yatırımcıyla girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanacak” dedi. Bu yıl fuarda karavan üreticilerine de yer verilirken milli elektrikli araçların da gösterimi yapılacak. Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen yoğun bakım solunum cihazı da ilk kez sergilenecek.

GELEMEYENLER İÇİN ‘HİBRİT FUAR’



Dünyada etkili olan Kovid-19 nedeniyle MÜSİAD EXPO hazırlıklarının titizlikle yapıldığını belirten TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de, pandemi sonrası fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olmaya hazırlanan MÜSİAD EXPO’nun, salgın nedeniyle gelemeyenler için de ‘hibrit fuar’ deneyimi sunacağını söyledi. Fiziksel olarak 200 firmanın fuara katılacağını aktaran Ersözlü, fuara sanal fuarcılığı da entegre ettiklerini ve sanal fuarın 10 gün devam edeceğini de belirtti.