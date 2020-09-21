Destekler yerini buluyor! Tarım 120 milyarlık kredi desteğiyle büyüdü

Batık kredi oranının diğer sektörlere çok düşük olduğu tarım sektörü bankaların kredi desteğiyle büyüyor. Temmuz sonu itibarıyla tarım alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteği geçen yılın sonuna göre yaklaşık 14 milyar lira artarak 121.8 milyar lira oldu. Pandemi döneminde önemi daha da ortaya çıkan tarıma kullandırılan krediler yüzde 13 artarken 121.8 milyarlık kredinin sadece yüzde 4.4’ü takibe düştü. Takip oranı inşaatta yüzde 8.7, turizmde ise yüzde 6.3’lerde seyrediyor.

Tarıma kullandırılan kredilerde başı ise Ziraat Bankası çekiyor. Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, 2010-2020 döneminde tarıma yönelik olarak kullandırdıkları kredilerin miktarının 258 milyar TL’yi, kredi kullandırdıkları üretici sayısının ise 4.5 milyon kişiyi aştığını belirtti.

ZİRAAT’TEN 73 MİLYAR



Pişmaf “Ağustos sonu itibarıyla kredileri devam eden 685 bin üreticimiz ve 73.4 milyar TL’nin üzerinde yatırım ve işletme kredimiz var” dedi. DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak da 2003’te Tarişbank satın alması ile girdikleri tarım bankacılığı alanında 17 yılda özel bankalar arasında yüzde 48 gibi yüksek bir pazar payına ulaştıklarını söyledi.

Ferhat Pişmaf, 10 yılda üreticiye 258 milyar liralık kredi verdiklerini söyledi.

KATKIYI MİLLİ MESELE OLARAK GÖRÜYORUZ



Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Pandemi süreci tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki tarımsal üretim ve dolayısıyla gıda tedariki sekteye uğrarsa başka hiçbir şeyin önemi kalmamaktadır. Bu nedenle bizim için tarım sektörü ve tarımın finansmanı bir memleket meselesidir” dedi. DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak da “Tarımı milli mesele olarak görüyoruz” dedi.

TARIMSAL İŞLETMELER 6’YA KATLANDI



Türkiye’de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 2010-2019 yıllarında yaklaşık 6 katına çıkarak 52,8 milyar liraya ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan ‘Sektör Bilançoları’ araştırmasına göre 2010’da 9,2 milyar olan tarım işletmelerinin aktifi 2019’da 52.8 milyar liraya ulaştı.