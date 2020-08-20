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20 Ağustos 2020 Perşembe 01:19 | Son Güncelleme:

Destekler tarımı zirveye çıkardı

Destekler tarımı zirveye çıkardı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Tarım Zirvesi'nde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Son 2 yılda tarımsal hasılamızı yüzde 45 artışla 275 milyar liraya çıkardık. Bugün tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada da ilk 10 içerisindeyiz” dedi. Pakdemirli, bugüne kadar tarımsal desteklerin yüzde 77 olan 17 milyar liranın çiftçinin hesaplarına yattığını belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise, “2020’de bir önceki yıla göre hububat rekoltemiz yüzde 5-8 daha yüksek. Önceki yılların ortalaması üzerinde bir verimle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

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