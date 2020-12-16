Destekler ekonomiye de esnafa da nefes aldırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket iş dünyası ve esnafı memnun etti. Destek paketinin esnafın salgın kayıplarını azaltacağını, ekonomiye de esnafa da nefes aldıracağını belirten sektör temsilcileri, böyle doğrudan bir desteğin ilk kez verildiğini bildirdiler. Görüşler şöyle:

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: İş dünyası olarak açıklanan tedbirleri olumlu buluyoruz ve piyasanın temel direği olan esnafın salgın kayıplarını geri kazanmasına imkan vereceğine inanıyoruz.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Hükümetimiz esnafın küresel bir salgın karşısında ezilmesini önlemek için destek oldu. Aynı desteğin üyemiz olan küçük işletmeler için de genişletilmesini bekliyoruz.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay: BTSO olarak iş dünyası temsilcilerine yönelik hibe desteği verilmesini isteyen ilk kurum olmuştuk. Bu çağrımızın bir kısmının sonuçlanması memnuniyet verici bir gelişme.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz: Çok mutluyuz. Ülkemizde ilk kez böyle bir karar alındı ve esnafa doğrudan destek yapılacak.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün: Böyle bir hibe desteği verilmesi bizi çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımız önderliğinde esnafa nefes aldıracak bir çare sunuldu.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş: Hibe ve destekler esnafa can simidi oldu.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: Esnafımıza üç ay boyunca yapılacak 1.000’er lira desteğe ek olarak verilecek kira desteği sevindirici. KDV indirimlerinin haziran ayına kadar uzatılması de çok isabetli karar. Destekler ekonomiye nefes aldıracak.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin: KDV indiriminin devam edeceğinin açıklanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, tahsislere ve kiralara ilişkin yeni destekler de olumlu etki sağlayacak.

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş: İş yeri kiralamalarında uygulanan KDV indiriminin süresinin uzatılması, yeme-içme, konaklama, yolcu taşımacılığı gibi birçok sektördeki KDV indirimlerinin devam etmesi, esnafa kira desteği sunulması gibi birçok desteği içeren önlemler memnuniyet verici. Olumsuz etkileri bir nebze olsun azaltacak.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı pakette yer alan küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli.

Remzi Yılmaz (Terzi-Edirne): Koronavirüsten dolayı işlerimiz bozuk. Devletin vermiş olduğu destek bir nebze katkı sağlayacak.

Ziya Dedeoğlu (Taksici- Kırklareli): Destekten memnunuz. Yapılan yardımları olumlu buluyoruz. Bugün büyük ülkeler bile, Amerika bile zorluk yaşıyor. Karşıdan bakınca herkese kolay. Hükümetimizin her zaman yanındayız.

Hasan Bedel (Esnaf-Tekirdağ): Son açıklamalar bizi memnun etti. İstediğimiz ve beklediğimiz desteklerdi.

Ali Sefa Okur (Esnaf-Konya): Destek hem işverenin rahatlaması açısından hem de çalışanların maaşlarını almaları bakımından can suyu olacak.

Turan Bağrıaçık (Taksici-Kırklareli): Malum kış şartları içeresindeyiz. İnsanların gideri de arttı. Bu destek bir nebze rahatlatır.

Turan Kaçmaz (Marketçi-Sivas): Salgın sürecinde verilecek 500 lira güzel para. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum.

Necmettin Göktaş (Esnaf-Nevşehir): Yaramıza merhem olacak. Ben de başvuracağım.

İbrahim Polat (Fırıncı-Sivas): Esnafın giderlerini karşılamada yardımcı olacak.

• Yüzde 20’den 10’a inen stopaj 1 Haziran’a kadar uzatıldı.

• İşyeri kirasında KDV indirimi 1 Haziran’a kadar sürecek.

• Esnafa, 3 ay süreyle ayda 1000 lira ödeme yapılacak.

• İşyeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ayda 500 lira kira desteği verilecek.