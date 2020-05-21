Destekler 350 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin bir şekilde üretmenin gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Bu üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir dönem olacak” dedi. Video konferansla düzenlenen TOBB Ekonomi Buluşması’na katılan Albayrak, salgının olumsuz etkileriyle mücadele için çok erken kapsamlı ve kararlı bir strateji uyguladıklarına işaret ederek, “Verilen desteklerin tutarı 252 milyar lirayı aştı. Buna ötelenen kredileri, vadesi gelen anapara faiz ödemelerini koyarsak rakam 350 milyarı geçiyor” diye konuştu.

HAZİRANDA TOPARLANMA



Albayrak, şöyle konuştu: “Stratejik ve ülkemizde üretim imkanı olmayan ürünler haricinde artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Birileri bir dönem Türkiye’yi ithalat cenneti yapmaya çalıştı. Yerli üretimi tüm politikalarımızda daha da önceleyeceğiz. Bunun için özellikle uzun vadeli, TL’ye dayalı ve düşük maliyetli finansman programlarımızı önümüzdeki dönem düşen faizlerle birlikte daha da etkin bir şekilde hayata geçireceğiz.” Albayrak, “Yeni dönemde ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak. Kovid-19 sonrası dönem için, haziranla birlikte hızlı bir toparlanma sürecine gireceğimizi gözlemlemeye başladık” dedi.

TOBB: ÇARKLARI ÇEVİRMEYE HAZIRIZ



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, normalleşmenin konuşulmaya başlandığını belirterek, “Ekonomiyi harekete geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazırız” dedi. Hisarcıklıoğlu, hedeflere 3 aylık mola şeklinde gördükleri bu sürecin sonunda olunduğunu belirtti.

İLK SWAP ADIMI KATAR’LA ATILDI



Piyasaların merakla beklediği yeni swap hattına ilişkin ilk adım Katar’la atıldı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Katar’la daha 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının 15 milyar dolara çıkarıldığı bildirildi. Katar’ın ardından, diğer ülkelerle de swap anlaşmaları için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, anlaşmayla yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticaretin kolaylaştırılmasının amaçlandığını belirtti.