Destek paketi otoda yeni rekor getirecek

SÜMER DEMİRCİLER



Kamu bankalarının yerli üreticilere sunduğu ‘Kredi Destek Paketi’ otomobil, konut ve mobilya satışlarında salgın öncesine dönüşün işaretlerini vermeye başladı. 5 Haziran tarihinde başlayan kredilere başvuruların üzerinden henüz kısa bir zaman geçmesine rağmen otomobil bayilerinde trafik yüzde 100’ü aştı. Bu trafik, bazı markaların satışlarına yüzde 30 artış olarak yansıyor. Net satışlar temmuz başında açıklandığında yeni bir rekor gelmesi, yüzde 18-20 artışla 56 bin adetlere ulaşması bekleniyor.

TRAFİK YÜZDE 100 ARTTI



Öncelikle, açıklanan avantajlı ve düşük faizli kredi destek paketlerini sektörümüz açısından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz” açıklaması yapan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Kampanyaların etkisiyle müşterilerimizin kredili alım taleplerinde yaklaşık yüzde 30’luk bir artış gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bayi-showroom trafiğimizde önceki dönemlere oranla yüzde 100 yakın bir artış söz konusu oldu” değerlendirmesini yaptı.

TALEP YÜKSELİYOR



“Dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Aslında hiç alışık olmadığımız bir durum ile karşı karşıyayız. Ülke olarak bu dönemi hep birlikte yavaş yavaş geride bırakıyoruz” diye konuşan Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel, “Normalleşme ve ekonomiyi canlandırma çalışmaları dahilinde haziran ayında sunulan düşük faizli kredi sayesinde showroom trafiğinde önemli bir artış yaşandı. Araç talepleri ve satışlar da hızla artıyor” ifadelerini kullandı.

KAYIP TELAFİ EDİLECEK



“Ertelenen alım kararlarının hızlanmasıyla geçtiğimiz 3 aylık süreçte yaşanan kayıpların kapatılabileceğini düşünüyoruz” diye konuşan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, “Tüm bu desteklerin ve ötelenmiş talebin de etkisiyle, yılın ikinci yarısında, pazardaki kamyon ve özellikle çekici satışlarının önceki yılın aynı dönemine göre gözle görülür biçimde artacağını ve 2020 yılı kamyon pazarının 2019’un üzerinde bir adet ile tamamlanacağını öngörüyoruz” dedi.

YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENİYOR



Haziranda toplam pazarın, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde18-20 artışla 50-56 bin adet arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Araç tedarik zorluklarına rağmen rekora koşan pazarın ana unsurunu destek kredisi oluşturuyor.

DOLULUK ÜÇ KATINA ÇIKTI

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yaptığı değerlendirmede, “Devlet bankalarının devreye aldığı avantajlı kredi paketi otomotiv sektörüne önemli bir destek sağlıyor. Satış ve servisle birlikte tüm kanallarda salgın öncesi seviyeyi geçtiğimizi görmekteyiz. Yetkili satıcılardaki yoğunluk kredi destek paketinin de etkisi ile önceki haftanın 3 katı artmış durumda. Online satış başvuruları da önceki haftaya göre yaklaşık 1.5 katı artış gösterdi” açıklaması yaptı.

Tüketicinin güveni geldi

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Devletimizin kamu bankaları aracılığıyla yaptığı bu ‘kredi desteği’ sektörü hareketlendirdi. Tüketici güvenini ve otomobile olan talebi yukarı çeken desteğin yansımalarını da bayilerimizde görüyoruz. Bu adımın sektöre ve ekonomiye pozitif yansımalarını göreceğiz” diye konuştu.

2019 YILINI GEÇECEK



Ay 2020 2019

Ocak 27.273 14.373

Şubat 47.122 24.875

Mart 50.008 49.221

Nisan 26.457 30.971

Mayıs 32.235 33.018

Haziran --- 42.688