Depremzedeye 4 koldan destek

3 BAKANLIKTAN 24 MİLYON LİRA

Depremzede ailelere Çevre Bakanlığı’ndan 10, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 8, İçişleri’nden 6 milyon olmak üzere toplam 24 milyon lira yardım yapıldı.

EVİ YIKILANA 41 BİN LİRA

Evi yıkılanlara 30 bin TL eşya parası, 11 bin TL de kira parası veriliyor. Orta hasarlı evlere 5 bin TL acil yardım

ödeneği, 27 bin lira da faizsiz kredi verilecek.

VERGİLER ERTELENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresini 3 ay uzattı. Vergi borçları da faizsiz 24 ay süreyle taksitlendirildi.

Esnafın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden kullandığı kredinin 1 yıllık taksit ve faizlerini TESKOMB ödeyecek.

SGK ödemesi 30 Nisan'a ertelendi.

ÇİFTÇİYE ERKEN ÖDEME YAPILDI

Üreticiye 31 Ocak’ta verilmesi planlanan 33.3 milyon liralık tarımsal destekleri, önceki gün hesaplara yatırıldı.

Bölgeye dün de canlı hayvan, yem ve hayvan çadırı gönderildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre ilk etapta Malatya’ya 150 adet, Elazığ’a da 200 adet ahır hayvan çadırı, 160 adet hayvan ile Malatya’ya 400 bin lira, Elazığ’a da 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.

KOBİ’LERE 100 BİN TL ‘ACİL KREDİ’

Depremden zarar gören KOBİ’lere sağlanacak faizsiz kredi uygulamasının detayları da belli oldu. KOBİ’ler, KOSGEB tarafından başlatılan deprem bölgesine yönelik ‘Acil Destek Kredisi Programı’ kapsamında işletme başına 100 bin liraya kadar 1 yıl ödemesiz kredi kullanabilecek. Krediye ait faizin tamamını KOSGEB karşılayacak, teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu devreye girecek.