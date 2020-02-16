Depremden etkilenmeyen imalatçıya da faizsiz kredi

Elazığ ve Malatya’daki işletmelere destek sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya’yı da etkileyen Elazığ merkezli depreme işaret ederek, “Bölge ekonomisinde durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak için yeni bir adım daha atıyoruz. İmalat sanayiindeki işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB’in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı’ndan faydalanabilecek” dedi. Trabzon’da düzenlenen ‘Cazibe Merkezleri Destekleme Programı İmza Töreni ve Sanayici İş İnsanları ile Buluşma’ programına katılan Varank, şunları söyledi:

1 YIL GERİ ÖDEMESİZ

“Depremden fiziki olarak zarar görmese de, imalat sanayiinde faaliyet gösteren 50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50’den fazla istihdamı olan işletmeler de 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB’in faiz desteği programından yararlanacak.”

İKİ İLDE KART TAKSİTLERİ DE YÜKSELTİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da (BDDK), 1 Ocak 2021’e kadar Elazığ ve Malatya illerinde yerleşik üye işyerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme sürelerinin iki katı olarak uygulanmasına karar verdi. BDDK’nın kararına göre, kredi vadeleri hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenecek.

TRABZON’A 12 MİLYONLUK PROJE

Varank, Trabzon’u ilk kez geçen sene Cazibe Merkezleri Destekleme Programı’na dahil ettiklerini belirterek, “Toplamda 12 milyon liralık 5 projeyi bugün başlatıyoruz” dedi. Varank, şu bilgileri verdi: “Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kapasitesini güçlendiriyoruz. Kuyumculuk Tasarım Merkezi kurulacak. Küçük sanayi siteleri dönüştürülecek.”

KAYNAKLARI YATIRIMLARA AKTARMANIN TAM ZAMANI

İş insanlarına seslenen Varank, “Sizler yatırım yaptıkça, istihdam oluşturdukça, Türkiye güçlenecek, Türkiye büyüyecek” dedi. Bakan Varank, kaynakları yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam zamanı olduğuna işaret ederek, “Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. Üretimden güzel haberler birbiri ardına geliyor. Büyüme, güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz; bu koşullar altında yatırım yapan kazanır, büyüyen pastadan hak ettiği payı alır” ifadelerini kullandı. Varank, Türkiye’nin stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisinin üretmesini, dışa bağımlılığını minimuma indirmesini, bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etmesini istediklerini belirterek, bu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptıklarını, kabiliyetleri ölçtüklerini, sıçrama yapılabilecek ürünleri belirlediklerini anlattı.