Depremde en güvenli yer mega projeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’nin mega projelerinin büyük depremlere karşı dayanıklı inşa edildiğini ve tasarlanırken her türlü ihtimalin düşünüldüğünü söyledi. Turhan “15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle Avrasya ve Marmaray tünelleri gibi ‘mega projeler’ depremin yanı sıra şiddetli rüzgarlara karşı da dayanıklı” dedi. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin, 2 bin 500 yılda bir meydana gelebilecek ‘çok büyük’ depremde bile ayakta kalarak, ulaşımı sağlayacak şekilde tasarlandığına işaret eden Turhan "Bu projeler İstanbul’da yaşanabilecek muhtemel depremde en güvenli yerlerden biri olacak" diye konuştu.

SİSMİK CONTALAR VAR

Turhan, Avrasya Tüneli’nin 7.5 büyüklüğünde depreme dayanıklı şekilde 2 sismik contayla yapıldığını söyledi.

TSUNAMİ DALGALARI DA DÜŞÜNÜLDÜ

Bakan Turhan, Marmaray Tüneli’nin, son derece katı ölçütler gözetilerek tasarlandığını vurguladı. Tünelin 7.5 büyüklüğündeki bir depremden çıkması hedefiyle inşa edildiğini belirten Turhan, “Tsunami dalgalarına karşı istasyonlar 1.5 metre yükseltildi” dedi.