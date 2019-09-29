Deprem sonrası DASK satışları ikiye katlandı  

Doğaç, şirketin rakamlarına göre, satışların geçen hafta yüzde 59, deprem sonrasında ise günlük yüzde 100 arttığını aktardı. Doğaç, “Deprem korkusunun DASK’ta dönemsel bir talep yarattığını görüyoruz. Tüm şirketlere bakıldığında ise DASK poliçe satışı yüzde 10-15 arttı” ifadelerini kullandı.

KAMU YÖNETİYOR

Doğaç, “DASK, şirketlerin ürünü değil. Kamunun yönettiği bir yapı ve özel şirketler bu zorunlu ürünü satıyor” dedi. Bazı sigorta şirketlerinin DASK poliçesi satmayı durdurduğu iddialarına ilişkin de Doğaç, “Satışların durdurulması olası bir durum değil” diye konuştu.