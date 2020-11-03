Deprem sigortası için emsal karar

İzmir’de yaşanan şiddetli deprem sonrası deprem sigortası konusu gündeme gelirken Yargıtay’ın daha önce aldığı bir karar evi yıkılanlar için de bir umut oldu. Yargıtay’a göre DASK’ı hatırlatmayan banka zararı karşılamak zorunda. Ev almak için banka kapısını çalan Vanlı vatandaş, kredi kullanım aşamasında Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi yaptırdı. Ancak poliçenin süresinin bitmesine rağmen ne banka şubesi ne de sigorta acentası, kredi kullanan vatandaşı bilgilendirmedi. 2011’deki depremde evi hasar gören vatandaş, soluğu banka şubesinde aldı.

40 BİN LİRA TAZMİNAT

DASK poliçesinin güncellenmediğini öğrenen vatandaş Tüketici Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Daire sahibi; evin depremde hasar gördüğünü, kredi kullanılma sırasında DASK poliçesinin davalı acente vasıtası ile yapıldığını, ancak poliçenin 1 yıllık teminat süresinin bitmesine rağmen kendisine herhangi bir ihbar yapılmadığını öne sürdü. Davalıların yenileme hususunda bildirim yapılmamış olması nedeniyle mağdur edildiğini açıklayıp 68 bin 500 TL maddi, 10 bin TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalılar banka şubesi ise davanın reddini savundu.

Mahkeme; poliçenin yenilenmemesinde davacının da yüzde 50 oranında müterafik kusuru bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulü ile 40 bin 695 TL’nin davalı bankadan tahsiline, davalı DASK aleyhine açılan davanın reddine hükmetti. Kararı davalı banka temyiz edince devreye Yargıtay 17. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, bankayı kusurlu bularak temyizi reddetti.

TÜRKİYE SİGORTA’DAN İZMİR’DE HIZLI ÇÖZÜM



Kamu bankalarının sigorta şirketlerini tek çatı altında buluşturan Türkiye Sigorta, deprem bölgesinde çalışmaya başladı. Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli “Şirketimize 2 Kasım itibariyle Aydın ve İzmir illeri ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL teminat tutarında yangın, konut, mühendislik ve tekne branşlarında toplam 83 adet hasar dosyası ulaşmıştır” dedi. Türkiye Sigorta olarak depremden etkilenen bölge halkının yanında olduklarını belirten Benli “Bölge müdürlüklerimiz ve acentelerimiz kanalıyla hasar ihbarları tarafımıza ulaştıkça müşterilerimizin zararını en hızlı şekilde karşılayacağız” diye konuştu.

İŞBİR İZMİR’E YATAK-YORGAN TIR’I YOLLADI



İşbir Yatak İzmir’deki depremzedeler için içerisinde yastık, yatak, yorgan, battaniye, maske ve dezenfektan ürünlerinin olduğu TIR yolladı. İzmir Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na gönderilecek olan yardım, Kızılay yetkilileri tarafından teslim alınacak. İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Kızılay ve AFAD’la görüştük. En çok ihtiyaç duyulan malzemeleri yolladık” dedi.

6.5 MİLYON RİSKLİ BİNAYI KURTARABİLİRİZ



Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, “Türkiye genelinde riskli konut sayısı 6.5 milyon adet. Bu konutların da yüzde 90’ı güçlendirilerek kurtarılabiliyor” dedi. Türkkan İstanbul’da olası 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde hasar alması muhtemel 490 bin binadan yüzde 89’unun da güçlendirmeyle kurtarılabileceğini söyledi.