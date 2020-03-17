Deprem izolatörlü ilk proje satışta

Daha önce, şehir hastaneleri, veri merkezleri, köprüler gibi yüksek önem arz eden yapılarda uygulanan deprem izolatörleri, ilk kez nitelikli bir konut projesinde uygulanıyor. Makro İnşaat ve Akyapı ortaklığıyla Başakehir’de hayata geçirilecek Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi olan Mavera Comfort’ta ön satışlar başladı. Proje, yaklaşık 65 bin metrekarelik alan üzerinde, zemin + 9 katlı bloklardan oluşacak. Söz konusu projede 2+1’den 4.5+1’e kadar farklı tiplerde, toplam 705 konut yer alacak.

BELEDİYELERE MODEL



Deprem izolatörüne sahip ilk konut projesine ev sahipliği yapmaktan ve gelir paylaşımı modeliyle projede yer almaktan mutlu olduklarını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptığı açıklamada, daha önce kentsel dönüşüm adına Başakşehir’de birçok örnek projeyi hayata geçirdiklerini, bu projeyi de depreme hazırlık adına, kentsel dönüşüm kadar önemli bir hamle olarak gördüklerini belirtti. Bu anlamda Türkiye için ‘Mavera Comfort’ın diğer belediyelere de gerek şehircilik, gerekse depreme ön hazırlık anlamında örnek bir model olacağına dikkat çekti.

KONTROLLÜ HAREKET KABİLİYETİ



Akyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı da, deprem izolatörünün asıl amacının, deprem anında yapıya kontrollü olarak hareket kabiliyeti sağlamak olduğunu ve bunun sonuncunda sarsıntının yapıda minimum seviyede hissedildiğini ifade etti.

SARSINTI MİNİMUM HİSSEDİLİYOR



Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ise geleneksel yapı sistemlerinin, deprem anında oluşan sarsıntının, yapının tamamında hissedilmesine imkân tanıdığına dikkat çekerek, “Deprem izolatörleri ise sarsıntının minimum seviyede hissedilmesini sağlıyor. Bu sayede yapılarda “her alanda kesintisiz konfor” olarak adlandırdığımız, asansörler, elektrik ve mekanik sistemler gibi, binanın tüm fonksiyonlarında süreklilik sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.