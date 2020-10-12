'Denizlerimizdeki doğalgaz rezervlerini çıkarmaya talibiz'

Ağustos ayında Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervi, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada enerji piyasasında büyük yankı yarattı. Üstelik ülkedeki tek rezervin Karadeniz’de olmadığı, Akdeniz’in de bu anlamda zengin bir yatak olduğu tahmin ediliyor. Enerji sektörünün üretimden dağıtıma pek çok alanında varlık gösteren Koloğlu Holding’in İcra Kurulu Üyesi ve grup bünyesindeki Sefine Tersanesi’nin İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu, şu anda dünya enerji piyasasının gözü ve kulağının Akdeniz’den gelecek haberde olduğunu belirtiyor, “Bence şu anda çevremizde yaşanan gerginliğin temel sebebi de bu. Demir perdeler arkasında ‘Türkler bu gazı çıkarsın mı çıkarmasın mı, biz orada güçlü bir Türkiye ister miyiz’ hesapları dönüyor” diye konuşuyor. Demir Koloğlu holding olarak enerjinin üretiminde ve dağıtımında olduklarını, ileride çıkarılmasında da yer almak istediklerini sözlerine ekliyor.

Koloğlu Holding olarak hangi sektörlerde varsınız, kaç şirket var holdingde?

80’den fazla şirketimiz var. Amiral gemimiz Kolin İnşaat. BEDAŞ, CK gibi elektrik dağıtım şirketlerimiz var. İstanbul Avrupa Yakası’nda, Sivas ve Antalya’da elektrik dağıtımı yapıyoruz. Soma’da, Giresun Gümüşhane sınırında olan Akköy’de enerji üretim santrallerimiz var. İzmir ve Eskişehir’de doğalgaz dağıtım işi yapıyoruz. Denizcilikte ise Sefine isimli şirketimiz var. Şu anda holdingin parlayan yıldızı Sefine. Ayrıca yemekten turizme kadar pek çok sektörde varız.

Nasıl etkilendi bu şirketler pandemiden?

2020’ye umutla başlamıştık. Pandemiye kadar da her şey yolunda gidiyordu. Tabii sonra işler değişti. Sanayii çalışmadığı için elektrik ve doğalgaz tüketimi azaldı. Yemek sektörü etkilendi. Verim birçok şirketimizde yarıya indi. Fakat bu dönemde ‘bekle gör politikası’ uygulamadık, hemen adapte olup, tedbirler aldık. Evden çalışabilecek departmanları eve gönderdik. Grupta 12 bin kişi çalışıyor. Herkese test yaptık. Bu arada tüm şirketler süreçten negatif etkilenirken Sefine’de tam tersi oldu.

ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE

İşler mi arttı?

Sefine’de ciddi anlamda yeni iş aldık. Hem yeni gemi yapımı için hem de tamiratı için gelenler oldu. Denizcilik işinde Çin hem tamir piyasasında hem de üretimde dünyayı domine eden bir ülkeydi, fakat pandemiyle birlikte kan kaybetti. Özellikle tamirde Çin’e gidemeyen büyük gemiler Türkiye’ye kaydı. Bu yılı 200 milyon euro ciroyla kapatırız diyorduk. Şimdi öngörümüz 240 milyon euro. Şu anda aynı anda 10 gemi yapıyoruz.

Enerji de artık amiral gemilerinizden biri oldu değil mi, o alanda da büyüme planlıyor musunuz?

Elektrik dağıtım bizim stratejik sektörlerimizden biri. Biz enerjinin üretiminde de dağıtımında da kalacağız. Hatta ileride nasip olursa çıkarılmasında da yer almak istiyoruz. BOTAŞ’a ait Silivri’deki eskiden doğalgaz çıkartılan kaynağın depoya dönüştürülmesi işini almış durumdayız. Bu aslında doğalgaz çıkarmaya çok yakın bir yöntem. Yani bu işlemi yapabilen ileride doğalgaz çıkarma işini de yapabilecek duruma geliyor.

ZIPLAMA BEKLİYORUM



2021’e dair öngörünüz nasıl?

Ben optimist biriyim. Gelecek yılın bu seneden daha iyi olacağını düşünüyorum. Genel ekonomi adına ülkemiz adına bir zıplama bekliyorum. Ülkemizin bu ortamda daha fazla ihracata ihtiyacı var. Biz de grup olarak yurtdışına daha fazla bakıyoruz. Bir taraftan inşaatta yurtdışı işlere bakıyoruz, diğer yandan Sefine olarak Rusya’da şirket kurduk. Rus devletinin ihalelerine gireceğiz.

Geçen yıl grubun konsolide cirosu 15 milyar 650 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Bu yılı ise 22 milyar 390 bin TL ile tamamlamayı planlıyoruz.

BELKİ BİR GÜN BİZ DE ENERJİ İHRAÇ EDECEĞİZ



Doğalgazı nerede çıkarmayı planlıyorsunuz?

Biliyorsunuz Karadeniz’de doğalgaz bulundu. Doğalgaz dağıtımı yapan bir firma olarak bu bizi çok heyecanlandırdı. Bunun devamı da gelecektir. Biz bu gazın çıkarılmasına talip olmak isteriz. Çıkan rezerv şu anda çok büyük görünmeyebilir. Fakat bu orada başka yatakların da olabileceğinin habercisi. Ki şu anda sadece Karadeniz’i konuşuyoruz. Ama Akdeniz’de de ciddi çalışmalar var. Ve orada başka bulan ülkeler de var. Belki bir gün biz de ithalatçı değil, ihracatçı haline geleceğiz. Hem kendimiz daha ucuza kullanacağız ham de başka ülkelere satacağız.

NORVEÇLİ BALIKÇILARIN GEMİLERİ TÜRKİYE’DEN



Türkiye denizcilik sektöründe dünyada kendine bir yer edindi mi, nasıl bir performans sergiliyoruz ülke olarak?

Son 20 yıldır denizcilikte özellikle de tamiratta bölge ülkelere göre ciddi bir avantaj yakaladık. Hem hızlı hem de ucuz tamir yapıyoruz. Tuzla ve Yalova bu konuda tescillendi. Son 5-10 yılda da yeni inşada söz sahibi olmaya başladık ama bize gelen işler butik, terzi işi işler. Yabancılar maliyet arttığı için bunu kesinlikle reddeder ya da çok ciddi fiyat çıkarır. Biz tam tersine müşteriyi memnun etmek için her şeyi yapıyoruz. Bunun en büyük örneği de biziz. Norveç’e ilk anahtar teslim feribot yapan firma Sefine. Norveç dünyanın en büyük somon ihracatçısı. Meşhur Norveçli balıkçıların gemileri Türkiye’den gidiyor. Balıkların strese girmeden seyahat etmesi için özel donanımlı gemiler inşa ediyoruz.

REZERV BÜYÜKSE TÜRKİYE’Yİ KİMSE TUTAMAZ



Yurtdışından tepkiler var mı?

Şu anda Doğu Akdeniz’de ülkemizin yaşadığı gerginlikleri bu potansiyelin büyüklüğüne bağlıyorum. Herkes aslında Akdeniz’de ciddi bir doğalgaz rezervi olduğunun farkında. Şu anda demir perdeler arkasında ’Türkler çıkarsın mı, biz orada enerji anlamında güçlü bir Türkiye ister miyiz” hesapları yapılyor. Ben çevremizde hızlı gelişen olayların hepsinin temelinde bu rezervlerin olduğunu düşünüyorum. Akdeniz’de hem tüketen, hem transit hatlara sahip olan, Rusya’dan, Azerbaycan’dan, İran’dan, Irak’tan boru hatlarını çoktan döşemiş olan bir ülke olarak, orada gaz çıktığı zaman bunu Avrupa’ya en rahat ulaştırabilecek ülke Türkiye. Hem tüketiyorsunuz, hem boru hatlarınız hazır, bir de büyük bir rezerv bulduğunuz takdirde sizi kimse tutamayacak.