Balon balıkları Kanada'ya ihraç edilecek

Son dönemde özellikle Akdeniz sahil şeridinde sayısı artan balon balığının, zehirli bir tür olması nedeniyle denizlerimizdeki diğer balık türleri için önemli bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanlığı, "Bununla birlikte balın balığı derissi yeni bir kanser ilacının üretiminde kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu noktadan sonra yola çıkarak, sahillerimizi tehdit eden balon balığının ihracatına başlıyor. Kanada 5 bin ton balon balığı siparişi verdi. Bu şekilde balon balığının tehdit değil, kanser hastaları için çare olması hedefleniyor. Böylece istilacı bir tür fırsata dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor." dedi.