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27 Eylül 2020 Pazar 22:35 | Son Güncelleme:

Denizdeki gücümüze 12 milyar dolar yatırım

Denizdeki gücümüze 12 milyar dolar yatırım

Türk savunma sanayisi, Türkiye'nin “Mavi Vatan”daki gücünü artırmak için tüm hızıyla çalışıyor. Orta ve uzun vadede denizcilik projelerine yapılan yatırım 12 milyar doları bulacak.

Donanmasını yerli ve milli imkanlarla güçlendiren Türkiye, son dönemde envantere kazandırılan platformlara yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Şu ana kadar tamamlanan denizcilik projelerinin ekonomik büyüklüğü 3 milyar dolara ulaştı. Mevcutta devam eden, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan projelerle bu rakamın 12 milyar doları bulacağı öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk milletinin tarihin pek çok döneminde, güçlü bir donanmaya, güçlü bir denizcilik geleneğine sahip olduğunu belirterek, savunma sanayii atılımı sayesinde bu gerçeği çok daha güçlü şekilde hatırladıklarını ve artık unutmayacak şekilde güçlü bir deniz savunma sanayii ihdas etmeye çalıştıklarını söyledi.

MİLLİ SANAYİİ İMZASI

İsmail Demir sözlerine şöyle devam etti: “Zaman zaman bu gerçek unutuluyor ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ‘Savunma Sanayiinde Tam Bağımsız Türkiye’ hedefindeki kararlılık, artık bu tür ihmalleri tamamen ortadan kaldırmış durumda. Yerli sanayi firmalarımız dünyada eşi benzeri olmayan gemileri bile rekabetçi maliyetlerle gerçekleştirecek imkan ve kabiliyete ulaşmış durumda. Şunu unutmamak gerekir ki ‘Denizlere hakim olan cihana hakim olur.’ Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın bu sözü, güçlü bir deniz savunma sanayiinin önemini ortaya koyan bir sözdür. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bu sözün ışığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde donanmamızın dosta güven düşmana korku salan duruşunu pekiştirecek projelerimizi hayata geçirmeye edeceğiz.” 

BÜYÜK PROJELER SÜRÜYOR

Türk savunma sanayii çok daha büyük projeler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda inşa, tasarım ve modernizasyonu milli imkanlarla devam eden, kendi lojistik desteğiyle kriz bölgesine intikal ettirebilecek Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu, MİLGEM Projesi’nin 5’inci gemisi, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi gibi projelerle Türkiye’nin, denizlerde daha da güçlü olması hedefleniyor.

GÜNDEMDE İHRACAT VAR

Türkiye, deniz sistemleri alanında, milli güce dayalı etkin ve caydırıcı deniz kuvvetleri için, hava araçlarının yanı sıra insansız deniz araçlarının da kullanılmasını, denizaltı platformlarından uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının ileri teknolojiye sahip yerli ve milli silah ve sensör sitemleriyle birlikte geliştirilmesini ve bunların ihracatını hedefliyor.

YÜZDE 70’E VARAN YERLİ KATKI

Son 18 yılda deniz sistemlerine yönelik yüzde 70’e varan yerli katkı oranlarıyla özgün ürünler geliştirildi. Yüzde 100 yerli tasarım olarak geliştirilip üretilen TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar da öne çıkan deniz platformları oldu.

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