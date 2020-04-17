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  3. Denizci belgesinde 3 ay süre uzatımı

Denizci belgesinde 3 ay süre uzatımı

Denizci belgesinde 3 ay süre uzatımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na video konferans ile katıldı.

Karaismailoğlu koronavirüs ile mücadele kapsamında, gemilerle kılavuz kaptanlar hariç tüm insan temasının kesildiğini belirterek, bu süreçte yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süreyle uzatıldığını bildirdi. Karaismailoğlu “Bu sancılı dönemi başarıyla geride bırakacak ekonomik altyapıya sahip bir ülkeyiz” dedi.


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