Denizci belgesinde 3 ay süre uzatımı

Karaismailoğlu koronavirüs ile mücadele kapsamında, gemilerle kılavuz kaptanlar hariç tüm insan temasının kesildiğini belirterek, bu süreçte yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süreyle uzatıldığını bildirdi. Karaismailoğlu “Bu sancılı dönemi başarıyla geride bırakacak ekonomik altyapıya sahip bir ülkeyiz” dedi.