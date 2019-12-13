DenizBank'tan ekonomiye 1.1 milyar dolarlık kaynak

DenizBank 1.1 milyar dolar ile tarihinin rekor seviyedeki sendikasyon kredisini sağladı. 2019’da bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansman olma özelliğini taşıyan kredi, vadesinin iki yıla kadar uzamasıyla ülkemize olan güveni de pekiştirdi. 22 ülkeden 45 bankanın iştirakiyle yılın geniş katılımlı sendikasyonlarından biri olan işlem, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) uluslararası bankalar konsorsiyumu ile birlikte iki yıl vadeli dilimde, Türkiye’de katıldığı ilk sendikasyon olması nedeniyle de önem taşıyor.

BİZİ GURURLANDIRDI

Kredinin DenizBank’ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini tescil ettiğini belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şöyle konuştu; “Sektörde çok sayıda ilke imza atan sendikasyon işlemimiz DenizBank’ın sağlam yapısını uluslararası arenada gözler önüne serdi. İşleme planladığımızın iki katına yakın talep geldi. Bu tutarın 2019 yılında ülkemize giren en büyük miktardaki taze kaynak olması da bizi ayrıca gururlandırdı.”

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK

Sendikasyon işlemi, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America Merrill Lynch ve Emirates NBD Capital koordinatörlüğünde ve Mizuho Bank aracılığında gerçekleşti. Kredinin, turizm de dahil Denizbank müşterilerinin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılması planlanırken, EBRD tarafından sağlanan kısmı ise Türkiye’nin kırsal kesimindeki üreticilerin tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi için kullanılacak.

ÜLKEMİZ İÇİN FİNANSMAN SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: Müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak kredide, EBRD’den sağlanan dilim ise Türk çiftçisinin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını karşılayacak. ENBD gibi güçlü bir grubun hissedarlığında ülkemiz ekonomisi için taze kaynak sağlamaya ve sermaye piyasası işlemlerine imza atmaya devam edeceğiz.”

YAPTIRIMLAR SORUN OLUŞTURDU

Hakan Ateş neden 6 yıl sonra ilk kez sendikasyon pazarına geri döndüklerini şöyle açıkladı: 6 yıl önce biz Sberbank hissedarımız oldu. Hemen akabinde maalesef Amerikan yaptırımları Rusya’ya uygulanmaya başlandı. 6 yılı bu şekilde geçirdik.