Denizbank TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Nefes Kredisi şartları nelerdir? Nefes Kredisi başvuru ekranı!

Denizbank TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Nefes Kredisi şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, esnafa destek paketi kapsamında Nefes Kredisi projesinin devreye alındığını açıkladı. Denizbank aracılığıyla belirli şartlar kapsamında KOBİ'lerin kullanımına açık olan Nefes Kredisi ile ilgili detaylar belli oldu. Nefes Kredisi başvuru ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

DENİZBANK TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Denizbank TOBB Nefes Kredisi için başvurular 27 Nisan'dan itibaren alınmaya başlandı. Kredi için son başvuru tarihi 31 Aralık 2021’dir.

Size en yakın DenizBank şubesinden başvuru yapabilirsiniz.

NEFES KREDİSİ BAŞVURU EKRANI!

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?



Denizbank tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında TOBB Nefes Kredisine TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri arasında yer alanlar başvuru yapabilecekler.

NEFES KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?



Yararlanıcı beyanı

Ticaret Sicil Gazetesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İmza Beyannamesi

Son 2 Yıla ait Vergi Levhası

Son 3 Yıla Ait Hesap Defteri veya Bilanço ve Gelir Tablosu

Tüzel kişi firmalar için son dönem Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekleri

Varsa Mal Varlığı Dökümü (Tapu Fotokopileri)

Bağlı bulunulan oda ve borsadan alınmış ve bu kredi isminin belirtildiği üyelik belgesi istenecektir. (“NEFES KREDİSİ” ifadesi açıkça belirtilecektir.)

DenizBank, başvuru niteliğine göre aşağıdakilere ilave evrak isteme hakkını saklı tutar.

Kullandırılacak krediler açık kredi statüsünde (teminatsız) kullandırılamayacaktır. KGF kefaletine ek olarak en az bir üçüncü kişi kefaleti şartı aranacaktır. Bununla birlikte, DenizBank kullandıracağı tüm kredilerde ilave teminat isteme hakkını saklı tutar.

KREDİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



Proje kapsamında kullandırılacak kredilerde uygulanacak faiz oranı yıllık % 7,5 olacaktır.

Program kapsamında kullandırılacak krediler 2020 yılında anapara ve faiz ödemesiz (6-8 ay süre), 2021 yılında aylık eşit taksit ödemelidir. (12 ay vade).

Kredi, ödemesiz dönem sonunda başlamak üzere Aylık Eşit Taksitli şekilde geri ödenecektir.

NEFES KREDİSİ NEDİR?

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.