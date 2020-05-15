Denizbank Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Denizbank Nefes Kredisi şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgınının etkilerine yönelik TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, esnafa destek paketi çerçevesinde Nefes Kredisi projesinin devreye alındığını bildirdi. Denizbank nefes kredisine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

DENİZBANK NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Nefes kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.

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Denizbank TOBB Nefes Kredisi için başvurusu 27 Nisan'dan itibaren alınmaya başladı. Kredi için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021 olrak belirlendi.

Nefes kredisi başvuruları, krediyi alabilecek olan vatandaşlar tarafından herhangi bir DenizBank şubesinden yapılabiliyor.

DENİZBANK NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?



Denizbank nefes kredisinden faydalanabilmek için öncelikli şart; TOBB Üyesi Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri arasında olmaktır. Bu şartı sağlayan kişiler için başvuru evrakları ise şu şekildedir;

-Yararlanıcı beyanı

-Ticaret Sicil Gazetesi

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-İmza Beyannamesi

-Son 2 Yıla ait Vergi Levhası

-Son 3 Yıla Ait Hesap Defteri veya Bilanço ve Gelir Tablosu

-Tüzel kişi firmalar için son dönem Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekleri

-Varsa Mal Varlığı Dökümü (Tapu Fotokopileri)

-Bağlı bulunulan oda ve borsadan alınmış ve bu kredi isminin belirtildiği üyelik belgesi istenecektir. (“NEFES KREDİSİ” ifadesi açıkça belirtilecektir.)