Değirmencilere yeni rota

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Latin Amerika’nın dünyada tahıl üretimi, tüketimi ve değirmencilik alanında önemli bir konumda yer aldığını söyledi.

AKILLI FABRİKA KURALIM

Demirtaşoğlu, “15 yıldır Endüstri 4.0’ı kullanarak yerli olarak ürettiğimiz değirmen makinelerimizle Latin Amerika topraklarında akıllı fabrikalar kurmalıyız” dedi. Demirtaşoğlu, “Türk değirmencilik sektörü, 2018’de 1.62 milyar dolarlık satışla ihracatta dünyada lider konumda. Geçen yılı ise 1.8 milyar dolarlık ihracatla tamamladık” ifadelerini kullandı.