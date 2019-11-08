DeFacto'nun medya planlama ajansı HorizonAd oldu

Ulaşılabilir modada dünya markası olma yolunda ilerleyen DeFacto, Türkiye ile birlikte 30 ülkede 500’den fazla mağazasıyla büyümesini sürdürüyor. Yenilikçi ve dinamik bakış açısıyla öne çıkan, sürekli gelişim ilkesini benimseyen DeFacto, tek duraklı alışveriş stratejisi doğrultusunda kadın, erkek ve çocuk dahil her yaş grubu tüketicilerin giyim, aksesuar ve kozmetik ile ilgili tüm ihtiyaçlarını aynı anda tek bir mağazadan sağlayabiliyor.

HorizonAd, bilgi birikimi, teknolojiyi yaratan, yakından takip eden ve ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen yapısı ile 360 derece dijital medya hizmeti veriyor. Türkiye'nin en hızlı çözüm üreten ajanslarından olan HorizonAd 'ın sunduğu hizmetler arasında; SEO, SEM, Sosyal Medya, influencer Marketing, Medya Planlama, Mobil, Affiliate, Grafik, Video, Web Tasarım ve Açıkhava Hizmetleri bulunuyor.



Dijital pazarlama alanında güçlü ekibiyle hızlı bir şekilde büyümeye devam eden HorizonAd’ in çalıştığı markalar arasında Flo Ayakkabı, Yandex, Çetaş Otomotiv, Avek Otomotiv, Erdağı Medikal yer almaktadır.

HorizonAd Kurucusu Erdem Destan; geçmiş tecrübelerimiz, iyi bir ekip ve müşterilerimize hızlı verdiğimiz reaksiyonlarla daha güzel ve güçlü birliktelikler kurmanın temel anahtarı olduğunu belirtti.