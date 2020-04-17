DeFacto'dan tedarikçilerine 900 milyon lira

DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Bazı global markalar kesilmiş hatta üretimi tamamlanmış ürünlerini almama kararı alınca tedarikçilerin ellerinde binlerce mal kaldı. Böyle olunca da ödeme dengeleri bozuldu. Bu durum, tezgahların durma riskini doğurdu. Türkiye’nin yerli ve milli markası olarak sorumluluk aldık. Yaz sezonu için ürettirdiğimiz 19 milyon parça ürünün bedeli olan 400 milyon lirayı bir ay içinde ödeyeceğiz. Ayrıca kış sezonu için de 500 milyon liralık sipariş vereceğiz. Böylece toplamda 900 milyon lirayla sektöre can suyu olacağız” dedi.

HAZIRLIKLI OLMALIYIZ



Defacto CEO’su Ateş “Salgın bitecek ve insanlar sokağa çıkacak. İşte o dönem için hep birlikte hazırlıklı olmalıyız. Talep azalıyor, üretim düşüyor ama üretim tezgahlarımızın çalışıyor olması gerekiyor. Biz perakendeciler, alışverişi tekrar eski seviyesine getirmek için kampanyalar düzenleyeceğiz” diye konuştu.