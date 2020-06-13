Dayanışma kampanyası için İkitelli OSB'den katkı

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın, bu zorlu sürecin dayanışma içinde geride bırakılacağını söyledi.

300 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Aydın, şunları söyledi: “Toplumun her bir ferdini zorlayan bu süreçten el ele vererek, dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirerek çıkacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle kampanyaya 5 milyon liralık destek veriyoruz. Devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” Aydın, 38 sanayi sitesi ve 24 bin 500’e yakın işletmesi bulunan İOSB’nin 300 bin istihdam ve yüzde 95 doluluk oranıyla yıllık Türkiye ihracatının yüzde 30’unu karşıladığını bildirdi.

