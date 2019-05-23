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  3. Datçalı kadın ipekböceği yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlıyor

Datçalı kadın ipekböceği yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlıyor

Datçalı kadın ipekböceği yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlıyor

Datça’nın Hızırşah Mahallesinde açtı ipekböceği yetiştirme ve ipek dokuma atölyesinde hiç kimseden yardım almadan çalışarak iki çocuğunu okutan Özlem Görgülü, herkesin takdirini kazanıyor.

Hem ailesini geçindiren hem de bölgede ipek böcekçiliği geleneğini yaşatan Özlem Görgülü (39), “Bu işe 2010 yılında iş kurun başlattığı dokuma kursuyla başladım. Daha sonra kendi atölyemi açarak, hiç kimseden yardım almadan devam ettiriyorum. Buradan elde ettiğim gelirle iki çocuk okutuyorum ve bu atölyenin giderlerini karşılıyorum. Yapabildiğim kadar bu işi devam ettirmeye devam edeceğim” dedi.

“Ben neden ipek dokumuyorum” diyerek yola çıktığını kaydeden Görgülü, “İpek böceklerimi kendim yetiştiriyorum. Yumurtadan çıktıktan sonra 30 gün bir besleme süreci oluyor, sadece taze dut yaprakları veriyoruz. Tozlu, ıslak yaprak vermeyiz. Çok titizlik isteyen bir süreç. Bu zamanda ne kadar güzel besler ve bakarsam o kadar çok ipeğimiz olur. Bir kozadan bir kilo metre ye varan ipek çıkar. Kozalarımız olduğunda ipek ipliklerimizi alıyoruz. Onları gelep haline getirdiğimiz ipekleri bükü ve sarma işleminden sora el tezgâhlarımızda dokuyoruz.

Tezgahtan çıkan kumaşı tekrar büküm işleminden geçirip zeytin yağlı beyaz sabunumuzla en az 5 saat kaynatıyorum. Kaynattığımı kumaşlar kendi elde ettiğimiz kök boyalarıyla boyuyorum. Karadut, nar kabuğu gibi doğadan elde ettiğimiz çiçeklerle boyadığımız ipek kumaşları vatandaşların beğenisine sunuyorum” şeklinde konuştu. 

İHA

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