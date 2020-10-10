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10 Ekim 2020 Cumartesi 00:11 | Son Güncelleme:

DASK'tan Elazığ'a 220 milyon TL hasar ödemesi

DASK'tan Elazığ'a 220 milyon TL hasar ödemesi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Sigorta Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada Türkiye'nin Zorunlu Deprem Sigortası karnesiyle afet yönetimi ve hasar ödemesi alanında yapılan çalışmaları paylaştı.

Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, sigortalılık oranı ise yüzde 56 oldu. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, “Bugün Türkiye’deki her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına alındı. 20 yılda depremlerin neden olduğu maddi hasarlar için konut sahiplerine 440 milyon TL ödeme yaptık. Bu ödemenin 220 milyon TL’sini Elazığ’da yaşanan son depremde gerçekleştirdik” diye konuştu.

E-DEVLET’TEN TAKİP

DASK, e-devlet üzerinden sunduğu hizmetlere yenilerini ekledi. Poliçe sahipleri kendilerine ait deprem hasar dosyalarının durumlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek ve eksik evraklarını direkt sistem üzerinden hasar dosyalarına iletebilecekler. 

MARMARA İLK SIRADA YER ALDI

Marmara Bölgesi yüzde 67’lik sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken; sigortalılık oranları Ege Bölgesi’nde yüzde 54, İç Anadolu’da yüzde 52, Akdeniz ve Doğu Anadolu’da yüzde 48, Karadeniz’de yüzde 45 ve Güneydoğu Anadolu’da yüzde 44 düzeyinde bulunuyor. 

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