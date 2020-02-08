DASK'tan 2 milyon liralık hasar ödemesi

Güler ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, depremden etkilenen Malatya’da, Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde sigorta acenteleri ve hasar eksperleriyle bir araya geldi. “Ülke genelinde yüzde 54 sigortalılık oranına ulaşmışız” diyen Mete Güler, şöyle konuştu:

MART SONU TAMAM

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sigortalılık oranı yüzde 40. Elazığ ve Malatya’da yaklaşık 127 eksperimiz sahada faaliyetlerini yürütmekte. 2 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. Mart ayı sonuna kadar da tüm tazminat ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. 10 milyon lira civarında ödeme yapacağımız öngörülüyor."

15 BİNE YAKIN İHBAR ALDIK

sigorta acenteleri ve hasar eksperleriyle bir araya geldiklerini belirten DASK Başkanı Güler, "15 bine yakın hasar ihbarı aldık. Bunların 8 bini yani yüzde 65’inin Elazığ, yüzde 30’unun da Malatya’dan olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.