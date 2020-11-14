DASK poliçe no sorgulama nereden yapılır? Zorunlu Deprem Sigortası DASK poliçe bedeli nasıl belirleniyor?

DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası, tüm binalar için gerekli olmasının yanı sıra devlet tarafından yaptırılması şart koşulan bir sigorta türüdür. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetim faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur. 2000 yılında kurulan kurum, “Deprem geçecek, hayat devam edecek.” sloganıyla vatandaşların deprem konusunda bilgilendirilmesi ve doğal afetlerde mağduriyet yaşanmaması için hizmet veren sosyal bir yapılanmadır.

DASK poliçe sorgulama e-devlet uygulaması ile yapılabiliyor. Deprem sigortası sorgulama işlemlerini e-devletten, www.turkiye.gov.tr/dask-police-sorgulama adresinden yapabilirsiniz.

Zorunlu deprem sigortası poliçenizi www.dask.gov.tr adresinden de sorgulayabilirsiniz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı sorgulama yöntemlerinde sadece poliçenizin var olup olmadığını görebiliyorsunuz.

SADECE VAR/YOK ADET BİLGİSİ PAYLAŞILAN SORGU YÖNTEMLERİ

T.C. Kimlik / İl / İlçe

Vergi No / İl / İlçe

Pasaport No / İl / İlçe

Yabancı Kimlik No / İl / İlçe

Adres kodu ya da poliçe numaranızı bilmeniz durumunda ise daha detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz.

POLİÇENİZİN DETAYLARINI GÖREBİLECEĞİNİZ SORGU YÖNTEMLERİ

Ad/Soyad / Dask Poliçe No

T.C. Kimlik / Dask Poliçe No

Ünvan / Dask Poliçe No

Vergi No / Dask Poliçe No

Pasaport No / Dask Poliçe No

Yabancı Kimlik No / Dask Poliçe No

Adres Kodu / T.C. Kimlik

Adres Kodu / Vergi No

Adres Kodu / Yabancı Kimlik No

DASK POLİÇE SORGULAMA SONUCUNDA HANGİ BİLGİLERİ GÖREBİLİRSİNİZ?

Poliçe numarası

Poliçenin başlangıç tarihi

Poliçenin bitiş tarihi

Riziko adres

Ada/Pafta/Parsel

Sigorta şirketi

Acente

Prim

SİGORTA BEDELİ

DASK poliçe sorgulama yaparak poliçenizin bitiş tarihini öğrenebileceğinizden bahsetmiştik. DASK yenileme döneminde zorunlu deprem sigortanızı yaptırmayı ihmal etmemeniz için poliçe detaylarını incelemeniz ve bu konularda bilginizin olması önemli. Aynı zamanda DASK poliçe yenileme döneminde prim, sigorta bedeli gibi bilgileri yeniden kontrol edebilirsiniz.

Aynı zamanda DASK hesaplama hakkında öğrenmek istedikleriniz için “Zorunlu Deprem Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?” yazımızı okuyabilirsiniz.

DASK POLİÇESİ İÇİN HANGİ BİLGİLERE İHTİYACINIZ VAR?

DASK poliçesi yaptırmak için başvuracağınız sigorta şirketleri tarafından sizden istenecek bilgiler şunlardır;

Adınız, adresiniz, telefonunuz

Vergi kimlik numaranız ve T.C. kimlik numaranız

Sigorta yaptıracağınız yerin açık adresi

Tapu bilgileriniz (ada, pafta, parsel, sayfa no)

Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 – 1996 arası, 1997 – 1999 arası, 2000 ve sonrası olarak belirlenmektedir.)

Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir vb.)

Binanın toplam kat sayısı

Binanın mevcuttaki hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)

Meskenin (dairenin) brüt yüz ölçümü (m2)

DASK POLİÇE BEDELİ NASIL BELİRLENİYOR?

Deprem sigortası yapılırken metrekare birim ücreti Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından belirlenmektedir ve sigorta poliçe bedelleri her sigorta şirketinde aynı olsa da ödenecek primler, bölgelerin ve yapıların risk derecelerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu açıdan deprem sigortası ne kadar sorusunun sabit bir cevabı yoktur. DASK fiyatları için aşağıdaki 3 nokta belirleyici olmaktadır:

1) Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,

2) Binanın yapı tarzı (betonarme- ahşap- kagir vb.),

3) Meskenin brüt yüz ölçümü.

Bu bilgilere göre tespit edilen tutar doğrultusunda primler her yıl peşin olarak ödenmektedir. DASK ödemelerinin peşin olarak yapılmasının nedeni primlerin poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketleri tarafından Doğal Afet Sigortalar Kurumu’na yatırılıyor olmasıdır. Poliçe satışları sigorta şirketleri ve yetkili acenteler tarafından DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) adına gerçekleştirilmekte, bu nedenle şirketler arasında ödenecek primlerin hesaplanması açısından fark bulunmamaktadır.

Bir yıllığına yapılan ve her yıl yenilenmesi gereken DASK poliçelerinde yenileme esnasında indirim alınabilmektedir. DASK poliçesinin düzenlenebilmesi için tapu kaydı şart olmasına rağmen henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

DASK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

DASK başvurusu Sigortam.net’ten çok kolay! DASK fiyatları ve kapsamı, sigorta şirketlerine göre değişmediği için daha uygun fiyatlısını bulmak için zaman kaybetmenize gerek yok. DASK poliçenizi Sigortam.net’ten anında satın alabilirsiniz

DASK Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız bölgede meydana gelen ve binanızın doğal afetlerden zarar görmesi durumunda maddi zararların karşılanmasına yönelik oluşturulan bir teminat sistemidir. Bu doğrultuda yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarda devam edebilmesi amaçlanır. Kızılay, Yeşilay ve AFAD ile birlikte çalışmalarını yürüten DASK, depremzedelerin ihtiyaçlarının en hızlı ve en etkin şekilde giderilmesi adına devletin ve sigorta sektörünün öncülüğünde çalışmalarını sürdürür.

DASK DEPREM SİGORTASININ AMAÇLARI NELERDİR?

DASK, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra vatandaşların sigorta kapsamında yaşadıkları mağduriyeti, maddi açıdan giderme amacı taşır. Bunun yanı sıra DASK Deprem Sigortası’nın başlıca hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

DASK Deprem Sigortası kapsamındaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle depreme karşı güvence altına alınması

YURT İÇİNDEKİ RİSK PAYLAŞIMININ AZALTILMASI

Deprem hasarlarının ülkemize getirebileceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla sermaye piyasalarına dağıtılması

Devletin, depremlerden kaynakların maddi yükümlülüklerini azaltmak (Sistem özellikle depremden sonra afet konutları inşasında büyük bir paya ve sorumluluğa sahiptir.)

Devletin üzerine binen mali yükümlülüklerden dolayı vatandaşa yansıyabilecek muhtemel ek vergi uygulamasının önüne geçmek

Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların inşasında teşvik edici bir araç olarak kullanılması

Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi

Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

Deprem gerçeğine dayanarak, doğal afetlerin hayatı kökünden etkilememesi adına her vatandaşın deprem sigortası yaptırması bir zorunluluk haline getirilmiştir. Sosyal devletin bir unsuru olan deprem sigortası kapsamında vatandaşlar, sistemin işlevselliğini de sorgulayabilirler. DASK tarafından oluşturulan deprem sigortası sorgulama sistemi sayesinde vatandaşlar, poliçe bilgilerine, prim ödeme planlarına ve hasar kayıtlarına kolayca oluşabilirler.

DASK POLİÇE SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Deprem sigortası poliçe sorgulama işlemini; DASK’ın resmi web sitesi ya da e-devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda DASK sorgulama telefonunu arayarak da poliçeniz hakkında bilgiye ulaşmanız mümkün.

1. DASK İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME

DASK’ın kurumsal web sitesinden poliçe no sorgulama işlemini gerçekleştirmek için yazının devamında paylaştığımız bağlantıya tıklayın ve ilgili sayfayı açın.

Açılan sayfada öncelikle sorgulama tipini seçmeniz gerekir.

Sorgulama tipini seçmek için “seçiniz” yazısının sağ tarafında yer alan aşağı ok işaretine basın.

Kendinize uygun olan sorgulama yöntemini seçtikten sonra ilgili boşlukları doğru bir şekilde doldurun.

Herhangi bir sorgulama yöntemini seçtikten sonra karşınıza çıkan güvenlik adımlarını doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurun ve ardından “ara” sekmesine tıklayın.

DASK web sitesi üzerinden poliçe sorgulama işlemini gerçekleştirmek için TIKLAYINIZ.

2. TELEFON İLE POLİÇE SORGULAMA

ALO DASK numarası olan 125’i arayarak da şahsınıza ait olan poliçeyi sorgulayabilirsiniz.

ALO 125’i arayın ve santral tarafından yönlendirilen tuşlamaları yapın.

Müşteri temsilcisine bağlanmak için bekleyin.

Müşteri temsilcisine bağlandıktan sonra verdiğiniz bilgilerin sistemde doğru olması halinde DASK sigorta bilgileriniz tarafınızla paylaşılır.

3. E-DEVLET SİSTEMİNDEN POLİÇE SORGULAMA

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından oluşturulan “poliçe sorgulama” sayfasını kullanarak, poliçe bilgilerinize erişim sağlayabilirsiniz. Yazının devamında bu işlemi gerçekleştirebileceğiniz ilgili e-devlet bağlantısını paylaştık. Bu bağlantıya tıklayarak e-devlet poliçe sorgulama sayfasını açın.

Karşınıza çıkan sayfadaki kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayarak e-devlet giriş sayfasını açın.

T.C kimlik no ve e-devlet şifresi yazılı boşlukları doğru bir şekilde doldurduktan sonra “sisteme giriş yap” butonuna tıklayın.

Ayrıca sisteme giriş yapmak için alternatif olarak belirlenen mobil imza, elektronik imza T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı seçeneklerinden birini de kullanabilirsiniz.

Sisteme başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra, tanzim yılını seçip “sorgula” butonuna tıklayarak sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

DASK ONLİNE HASAR İHBARI İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

DASK’ın resmi web sitesinde yer alan “online hasar ihbarı” sayfası sayesinde kuruma inceleme yapılmasını talep etmek üzere ihbarda bulunabilirsiniz.

Online hasar ihbarı işlemi için öncelik aşağıda paylaştığımız bağlantıya tıklayın ve ilgili sayfayı açın.

Bu alan üzerinden online hasar ihbarında bulunabilmeniz için öncelikle aşağıdaki bilgilere sahip olmanız gerekir:

Hasarın meydana gelmiş olduğu deprem bilgisi

Poliçe numarası veya adres kodu bilgisi

Poliçenin sahibi olan sigortalının T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya yabancı kimlik numaralarından birinin bilgisi

DASK HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DASK tarafından, konutunuz ile alakalı mevcut hasarlar hakkında bilgi edinmeniz için “hasar sorgulama” hizmeti verilmektedir. Yazının devamında DASK’ın kurumsal sitesindeki ilgili başlığın bağlantısını paylaştık.

Bağlantıya tıklayın ve ilgili sayfayı açın. Sitenin yaptığı uyarı kapsamında bu alan üzerinden yalnızca 2016 yılından itibaren açılmış hasar dosyalarını görüntülemek mümkündür. 2016 yılı öncesinde oluşturulmuş bir hasar dosyasının detayları hakkında bilgi almak için ALO 125 DASK çağrı merkezinin aranması gerekir.

Açılan sayfa üzerinde öncelikle sorgulama tipini seçmeniz gerekir.

Sorgulama tipi seçenekleri arasında; hasar dosya numarası ile sorgulama ve DASK poliçe numarası ile sorgulama şeklinde 2 seçenek mevcuttur.

Sorgulama tipini seçtikten sonra boş kutucukları doğru bir şekilde doldurmanız gerekir.

Ardından cep telefonunuza yönlendirilen mesajda yer alan kodu ilgili boşluğa girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

DASK POLİÇE PRİM SORGULAMA VE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Aşağıda paylaştığımız bağlantıya tıklayarak poliçe prim sorgulama ve hesaplama işlemini gerçekleştirebilmek için öncelikle aşağıdaki bilgilere sahip olmanız gerekir:

MESKENİN İL/İLÇE/KÖY/BUCAK BİLGİSİ

Meskenin bulunduğu binanın yapı tarzı bilgisi

Meskenin bulunduğu binanın inşa yılı bilgisi

Dairenin yüz ölçümü bilgisi

Poliçenin yenilenme bilgisi

DASK prim sorgulama ve hesaplama işlemini gerçekleştirmek için aşağıda paylaştığımız bağlantıya tıklayın.

Açılan sayfa üzerindeki boşlukları doldurduktan sonra “hesapla” sekmesine basarak DASK sigorta primi ve sigorta bedeli hesaplama işlemini tamamlayabilirsiniz.