Dar gelirliye tarihin en düşük faiziyle ev fırsatı  

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan dar gelirli vatandaşlara konut müjdesi... Samsun’da iş dünyasıyla buluşan Bakan Albayrak, “Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranıyla kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık” ifadelerini kullandı.

MÜJDELER DEVAM EDECEK

Albayrak, modelin diğer sektörlere önemli katkıları olacağına işaret ederek, şunları kaydetti: “Sosyal adalet noktasında, bu önemli adımı başlatıyoruz. Bunlar tabii başlangıç, inşallah çok daha güçlü adımlarla çok daha güzel müjdeleri önümüzdeki dönemde anons edeceğiz. Doğrudan sanayicimizi, esnafımızı desteklemek amacıyla kamu bankalarımız başta olmak üzere, farklı diğer bankalarımızın da desteğiyle devreye aldığımız kredileri, hepsini inşallah önümüzdeki süreçte daha da güçlendirerek devam ettireceğiz.”

FAİZ YÜKÜ DÜŞÜYOR

Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Albayrak, kurumsal kredi faizlerinin Nisan 2014’ün de altına düşerek yatırım ortamındaki faiz yükünün güçlü şekilde düştüğünü söyledi. Albayrak, “Haziranda yüzde 25-26’lardaydı piyasa faizi. Bugün 12-13’lerde. Pozitif trend finans sektöründe devam ediyor, daha da iyi olacak. Bu mücadelede en ufak gevşemeye izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

YILDA EN AZ 100 BİN KİŞİ EV SAHİBİ OLACAK

Bakan Albayrak, Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranını uygulayacaklarını ve her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını vurguladı. Albayrak, TOKİ’nin de yer alacağı modelin, evlerin modelleri, şehirleri, uygulama şartları gibi tüm ayrıntılarını, bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde özel bir programla vatandaşlara anlatacaklarını duyurdu.

BU DAHA BAŞLANGIÇ, ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK

Bakan Albayrak, geçen yıl bu dönemlerde ‘enflasyonla topyekûn mücadele’ diyerek bütün paydaşlarla güçlü bir koordinasyonla güçlü adımlar atmaya başladıklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: “Ekim ayı itibarıyla TÜFE’de 8.55, ÜFE’de yüzde 1.70 seviyelerine inerek çok tarihi bir netice ortaya koyduk. İnşallah daha da iyi olacak. Bu daha başlangıç. Önümüzdeki yıl itibarıyla artık düşük tek hanelileri çok daha güçlü şekilde yaşayacağımız bir döneme hızla Türkiye girecektir.”

TOPARLANMA EĞİLİMİ GÜÇLENDİ

Bakan Albayrak, şöyle konuştu: “Makro ekonomik göstergelerde geçen yıl yaşanan süreçten bugüne kadar ciddi iyileşmeler ortaya koyduk. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, toparlanma eğiliminin daha da güçlendiğini gösteriyor."