Danimarka-Türk ortaklığından rüzgar atağı

Danimarka merkezli Resolux Group, Bayramoğlu şirketiyle kurduğu “Resolux Türkiye” ortak girişimiyle rüzgar türbini iç aksamı üretecek. Resolux Türkiye Müdürü Okan Uykan, uzun vadede doğrudan yabancı yatırım anlamına gelen bu ortaklığın sektöre örnek olacağını ve heyecan getireceğini belirterek, “2020 yılı sonuna kadar 200 türbinin iç aksam tedarik hizmeti sağlamayı hedefliyoruz. Ocak ayı sonuna doğru üretime geçmeyi planlıyoruz” dedi.

TÜRKİYE SÖZ SAHİBİ OLUYOR

Uykan, Türkiye’nin rüzgar piyasasındaki potansiyeli ve coğrafi avantajlarının girişime temel oluşturduğuna işaret ederek, “Türkiye, rüzgar enerjisi piyasasında 20 yılı aşkın tecrübesiyle global pazarda söz sahibi olmaya başladı” dedi. Uykan, yatırımlarının Türkiye genelinde üretimin ve yan sanayinin oluşmasına vesile olacağını, ayrıca mühendis ve ara teknik eleman istihdamına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.