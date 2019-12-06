'Daha iyi bir dünya için 'geleceğe gönüllü' olun'

Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla, ‘Geleceğe Gönüllüyüz’ buluşması gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yaban Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, gönüllülüğü, bilinç ve sorumluluk meselesi olarak özetledi.

BÜYÜK DEĞİŞİM YARATIR

Sabancı, “Başkalarını düşünerek yapacağımız en ufak bir hareket, atacağımız çok küçük bir adım, büyük bir değişim yaratabilir. Tek ihtiyacımız olan, daha iyi bir ‘geleceğe gönüllü’ olmak. Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar çok katmanlı ve çok geniş etki alanına sahip. Bu karmaşık problemlerin çözümü ise ancak; herkesin çözümün parçası olmak için çabalaması, tüm paydaşların katılımcı süreçlerle bir araya gelmesi ve sivil toplumun her alanda güçlenmesiyle mümkündür.” diye konuştu. Sabancı, şunları kaydetti:

ENDEKSTE 113. SIRADA

“Ülkemizde baktığımızda, üzülerek öğrendim ki, gönüllükte bize yakışmayan bir noktadayız. Dünya Bağışçılık Endeksi, 2007’den beri 145 ülkede yapılıyor. Buna göre Türkiye, tanımadığı bir kimseye yardım etme konusunda, 113. sırada. Gönüllülük için harcanan zamanda ise, 126. sıradayız. 145 ülke içinde, en üst sıradakiler ise, Endonezya, Liberya ve Kenya...”

TÜM ŞİRKETLERE ‘İYİLİK’ ÇAĞRISI

Güler Sabancı, kurumsal gönüllülük uygulamalarının, bu kavramın yaygınlaşmasındaki önemine de değindi. “Kurumsal gönüllülük uygulamaları çok önemli fırsatlar sunuyor; katma değer yaratıyor. Tüm şirketleri kurumsal gönüllülük programlarını hayata geçirmeye ve ellerinin ulaştığı her yere iyilik tohumları serpmeye davet ediyorum” çağrısında bulunan Sabancı, “2015’te başlattığımız ‘Sabancı Gönüllüleri’ programımız başarıyla devam ediyor. Başlangıcından bu yana 11 ilde 45 projeyi hayata geçirdik. Yine bu program kapsamında, 40 bin çalışanımıza online cinsiyet eşitliği eğitimi verdik. İkinci dönemine başladığımız projemiz, bugün yaklaşık 2 bin gönüllüyle yoluna devam ediyor.” diye konuştu.

En büyük rol gençlere düşüyor

Gönüllülük konusunda en büyük rolün gençlere düştüğünü vurgulayan Sabancı, “Gençlerin, bu konuyla daha fazla ilgilenmesi, toplumsal sorunlara sizlerin enerjisinin dahil olmasıyla daha yaratıcı çözümlerin yolu açılacak. Böylece hayatınıza anlam katacaksınız.” dedi.

15 BİN ÖĞRENCİ PROJE TASARLADI

Sabancı, şöyle devam etti: