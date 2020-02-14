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  3. 2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, 2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde edildiğini ve bu vesileyle Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık." dedi.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Pekcan, hizmet ihracatında elde edilen başarıyı sürdürdüklerine dikkati çekti.

Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdikleri destek ve bu alanda yürüttükleri çalışmaların, etkili şekilde devam edeceğinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Ayrıca, hizmetler dengesi 31,5 milyar dolar fazla vererek, cari işlemler dengesine de olumlu yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört bir yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde, bu alanda daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır."


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