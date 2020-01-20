Cumhurbaşkanlığı'ndan önemli adım! Binlerce araç kurtulacak

Vergi ve kredi gibi borçları nedeniyle icralık olup yediemin otoparklarına çekilen ülke genelindeki binlerce araç uzun yıllar parklarda bekletilmesi nedeniyle çürüyüp giderken milli servet de göz göre çöpe dönüşüyor.

İcra dairelerinde bekleyen araç sayısının oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, bir aracın uzun süre parkta kalmasının ciddi sorunlar oluşturduğunu, buradan çıkarılması halinde ise hem devletin hem de esnafın bu işten para kazanabileceğini vurgularken beklenen adım ise Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.

2010 yılından beri beklemede olan ve aralarında çok sayıda lüks markanın da bulunduğu yediemin otoparklarındaki araçlara yönelik düzenleme yolda.

LİSANS UYGULAMASI GELİYOR

2020 programına alınan maddeler arasında lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilmesi öngörülürken, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmesi planlanan çalışma kapsamında tasfiye usulünün yeniden düzenlenmesi suretiyle yedieminlik müessesinin de ıslah edilmesi hedefleniyor.

6 AY BEKLEDİKTEN SONRA SATILABİLİR

Bursa Yediemin Otoparkçılar ve Çekiciler Derneği Başkanı Onur Özdemir, yapılacak düzenlemenin detaylarını bilmemekle birlikte parka getirilen bir aracın 6 ay bekleme süresinin ardından satışa çıkarılıp bedelinin de bir hesapta tutularak dava sonucunda kazanan tarafa ödenebilmesi ile hem parklardaki araç yoğunluğunun azaltılacağını hem de aracın değeri üzerinden yaşanacak ekonomik bir kaybında da önüne geçilebileceğini söylüyor.

(Yeni Şafak)