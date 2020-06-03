03 Haziran 2020 Çarşamba 14:40 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Küresel üretim gücü Türkiye olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası' toplantısında, 'Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak.' dedi.
TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Fuat Oktay, "Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.