Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Yeni normal'in üretim gücü Türkiye olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19 sonrası ‘yeni normal’ olarak tanımlanan düzende Türkiye’nin, alternatif küresel üretim gücü olacağını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden video konferans yöntemiyle Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) ‘Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası’ konulu toplantısına katılan Oktay, “2021’in Türkiye için eskinin de yeni normalin de ötesine geçtiğimiz ve potansiyel seviyemize ulaştığımız bir yıl olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

GÖSTERGELER OLUMLU

Desteklerin olumlu etkilerinin verilere yansımaya başladığını ifade eden Oktay, “İhracatta hızla normal seviyelerimize dönmek ve akabinde post Kovid-19 fırsatlarını değerlendirerek çok daha ötesine geçmek arzusundayız. Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya da kararlıyız” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, swap görüşmelerini sürdüğünü de belirterek “Likidite riskini ortadan kaldırmak için swap anlaşmalarını genişletmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

OKTAY TÜSİAD’LA BULUŞTU



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TÜSİAD üyeleriyle video konferans yöntemiyle buluştu. Oktay iş insanlarının ‘yeni normal’e hazırlanırken çalışanların sağlığını güvence altına almasını isteyerek “Maske, mesafe, temizlik önemli” dedi.

YERLİLEŞMEDE SIÇRAMA BEKLİYORUZ



Fuat Oktay, ikinci çeyrekten sonra yılın üçüncü ve son çeyreğinde ekonomik aktivitenin potansiyel seviyesine döneceğine, yılı pozitif büyümeyle kapatacaklarına inandığını, özellikle Ar-Ge ve inovatif yatırımlarında, yerlileşme ve millileşme konularında sıçrama beklediklerini söyledi. ‘Yeni normal’ düzende iş insanları ve üreticilerle omuz omuza verilerek ekonomik gücün korunmasının ve sürecin sunduğu fırsatlara odaklanılmasının önemine işaret eden Oktay, “Küresel ekonomide salgının etkisiyle oluşan yeni dalga, geleneksel dalgaları kırmakta. Ancak bu kırılma ‘kreatif kırılma’ diyebileceğimiz fırsatlar oluşturan ve yeni imkanlar sunan özelliklere sahip” ifadelerini kullandı.

MERKEZ ÜLKE OLABİLİRİZ



OKTAY, TÜSİAD’ı ‘yeni normal’de oluşacak şartlar konusundaki çalışmalarından dolayı tebrik ederek şöyle konuştu: “Böyle bir ortamda yeni ortaklıklar kurarak ülkemizi birçok sektörde merkez ülke konumuna getirebilirsiniz, getirebiliriz. Özellikle tecrübe ve birikimi post Kovid-19 dönemde yükselmesi öngörülen sektörlere yaymalıyız.”