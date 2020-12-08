Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Koronavirüsle mücadele paketi 562 milyara ulaştı

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. 12 gün sürecek Genel Kurul çalışmalarının ilk gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi’nin sunumunu gerçekleştirdi. 2021 büyüme hedefinin yüzde 5.8 olmasını planladıklarını belirten Oktay, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

‘ALIN TERİ’ BÜTÇESİ



Fuat Oktay, şunları söyledi: “2021 yılı bütçemiz, sağladığımız ilerlemeleri daha da öteye taşıyacak, her bir vatandaşımızın beklentisi, talepleri ve hayalleri doğrultusunda yeni başarı hikayelerimizin dayanağını oluşturacaktır. Geçmişteki bütçelerimizde olduğu gibi bu bütçemiz de alın teriyle değer üreten işçilerimizin, ekonomiye bereket katan esnafımızın, iş insanlarımızın, çiftçimizin ve tüm girişimcilerimizin bütçesidir. Bütçemiz, toplumsal hayatta her geçen gün daha da güçlenen kadınlarımız, ülkemizin en önemli zenginliği olan gençlerimiz ve öğrencilerimiz için daha müreffeh yarınları hedeflemektedir.”

KOVİD YIKICI ETKİ YAPTI



2021 bütçesiyle birlikte Türkiye’yi daha da kalkındırmak için çalışacaklarını vurgulayan Oktay, “Bütçemiz YEP hedefleriyle uyumlu işlevsel bir bütçedir. Küresel ekonomi en ciddi şokunu yaşıyor. Küresel ekonominin yüzde 4.4 daralması öngörülmektedir. Koronavirüs salgını birçok ülkenin sağlık sisteminde yıkıcı etki yaptı. Kasım ayı itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü 562 milyar liraya ulaştı” diye konuştu. Oktay, “Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda uygulama aşamasına geldik. Nisan ayı gibi de yerli aşımız hazır hale gelmiş olacak” dedi.

2020’Yİ POZİTİF BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ



“2020 yılını pozitif bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz” diyen Fuat Oktay, şunları söyledi: “Ekim ve kasım ayına ilişkin ilk öncü göstergeler de bu beklentimizi doğrular niteliktedir. 2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde 5.8 oranında büyümesini hedefliyoruz. Bu büyüme sürecini, makro ekonomik istikrarı koruma ve enflasyonla mücadele çabalarımızla çelişmeyecek şekilde kurguluyoruz ve bu sürecin her aşamasını da titizlikle takip edeceğiz. 2021 yılı ihracat hedefimiz 184 milyar dolardır.”

ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ



Fuat Oktay, sunumdaki açıklamalarına şöyle devam etti: “Son dönemde gerek toplumun farklı kesimleriyle yapılan geniş katılımlı istişarelerin sonucu olarak geliştirilmekte olan, gerekse Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle, enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir.”