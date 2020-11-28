Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Avrupa'nın 13. büyük dijital devleti olduk

Pandemiyle birlikte önemi artan dijital hizmetlerde Türkiye’de e-Devlet’ten verilen hizmet sayısı 5 bin 287’ye çıkarken kullanıcı sayısı da 51.5 milyona ulaştı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın verdiği bilgiye göre 691 kurum ve kuruluş ‘Dijital Türkiye Platformu’ üzerinden hizmet vermeye başlarken, Türkiye bu alanda attığı adımlarla Almanya ve İngiltere gibi birçok ülkeyi de solladı.

‘ARAÇLARIM’ LİDER



Oktay “Ülkemiz Birleşmiş Milletler 2020 yılı e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde 193 ülke arasında, Çevrim İçi Hizmet Endeksi’nde 22’nci, e-Katılım Endeksi’nde ise 23’üncü sıraya yükselmiştir. Diğer taraftan, AB’nin ‘e-Devlet Endeksi’ çalışmasının genelinde ülkemiz 26’ncı sıradan 13’üncü sıraya yükselmiştir. Fransa ülkemizin ardından 14’üncü, İngiltere 22’nci ve Almanya 26’ncı sırada yer almıştır” dedi.

Oktay ”9 Haziran 2020 tarihinde sunulmaya başlanan ilk bütünleşik hizmet olan ‘Araçlarım’ bugüne kadar 57 milyondan fazla sayıda kullanılmıştır. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde tek ekranda topladığımız bütünleşik dijital hizmetleri çeşitlendirecek, ‘Çalışma Hayatım’ ve ‘İkametgahım’ ekranlarını da hayata geçireceğiz” diye konuştu. Oktay “CİMER’e yapılan başvuru sayısı ekim sonu itibarıyla 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Başvuruların yüzde 90’ı cevaplanmıştır” dedi.

BÜTÇEYE MOLA



Oktay’ın sunumunun ardından 2021 bütçesinin komisyon ayağı tamamlanmış oldu. 7 Aralık’ta bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurul’u ayağı başlayacak ve görüşmeler 12 gün sürecek.

e-DEVLET’TE EN ÇOK KULLANILANLAR



• SGK-4A hizmet dökümü

• HES kodu üretme ve listeleme

• Dava dosyası sorgulama

• Vergi borcu sorgulama

• Tescilli araç sorgulama

• Plakaya yazılan ceza sorgulama

• Sosyal yardım bilgisi sorgulama

• İşgöremezlik ödemesi sorgulama

• Pandemi sosyal destek ön başvurusu

• Tapu bilgileri sorgulama

• SGK tescil ve hizmet dökümü

• İcra dosyası sorgulama

• HGS hesap bilgileri sorgulama

• Araç muayene raporu sorgulama

• TÜVTÜRK muayene randevusu

GÖKBEY VE AKINCI İHA’DA SON AŞAMA



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sunumunda Savunma Sanayii Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgi de verdi. Oktay “ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA’larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA’nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA’lar için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PD-170 motorunun teslimatları devam ediyor” diye konuştu.