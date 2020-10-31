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31 Ekim 2020 Cumartesi 22:55 | Son Güncelleme:

Çöpümüzün yarıya yakını gıda ürünü

Çöpümüzün yarıya yakını gıda ürünü

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkan Yardımcısı İsmet Aral, Türkiye'deki gıda israf oranları ile gelişmiş ülkelerdeki oranların benzediğini belirtti.

İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Aral, Türkiye’deki gıda israf oranları hakkında açıklamalarda bulundu.  Aral, “Afrika gibi gıdaya erişimi zor olan coğrafyalarda gıda israfı daha az ama dünyanın geri kalanının ülkemizdeki gibi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani çöpümüzün neredeyse yarısı gıda ürünü, tabağımızın da üçte biri çöpe gidiyor” dedi.

ÖRNEKLER İNCELENDİ

İSTİB’in düzenlediği Gıda İsrafını Engelleme Projesi kapsamında dünyadaki örnekleri, uygulamaları, başarılı ve başarısız girişimleri ve mevzuatları çalıştıklarını kaydeden Aral, her ülkenin kendi dinamiklerine göre farklı değişkenleri olmasına karşın prensipte gıdanın çöpe gitmeyip insan ile buluşması gerektiğini ve bu konuda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) küresel ve bölgesel birçok iyi proje yürüttüğünü dile getirdi. 

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