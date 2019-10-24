Çok kazanandan çok vergi alma dönemi başlıyor

AK Parti milletvekilleri, ‘çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi’ alınmasını hedefleyen bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren 45 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Mecliste yaptığı toplantıda kanun teklifinin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Gelir Vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı teklif ediyoruz. 500 bin lira ve yukarısında kazanç elde edenler yüzde 40 oranında Gelir Vergisi verecekler. Teklifimiz, çok kazanandan daha çok, az kazanandan daha az vergi alınmasını amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

DİJİTALE YÜZDE 7.5 VERGİ

Mehmet Muş kanun teklifindeki düzenlemeleri şöyle anlattı: l “Dijital Hizmet Vergisi’yle her türlü reklam gelirleri, içerik satışlarıyla aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7.5 vergi alınacak. l Spor hakemlerinin vergi istisnası kaldırılacak. l Sporculara yapılan tevkifat oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak. l Özel sektörde kiralanan araçlar şirket gideri olarak gösterilemeyecek. l Döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15’ti. Bunun bir katına kadar artırılmasıyla alakalı Cumhurbaşkanına yetki verilmesini kanun teklifi içinde öngördük.”

TURİSTLERE DE KONAKLAMA VERGİSİ GELDİ

Teklifin kanunlaşması halinde dünyada pek çok ülkede uygulaması bulunan Konaklama Vergisi’nin ihdas edileceğini açıklayan Muş, “Konaklama Vergisi’nin oranı hasılat üzerinden yüzde 2 olacak, konaklayan kişilerden alınacak. 2020 için yüzde 1, 2021 ve sonrası için yüzde 2 uygulanacak. Nisan 2020’de yürürlüğe girecek” dedi. Teklifi yorumlayan TUROB Başkanı Müberra Eresin, “Yeni vergi, sıkıntılı geçen 2-3 yılın ardından yeni nefes almaya başlayan tesisleri zorlayacaktır” dedi.

PAHALI EVİ OLAN ÇOK ÖDÜYOR

Değerli Konut Vergisi’yle konutunun değeri 5-7,5 milyon TL arasında olanlar yıllık binde 3, 7,5 ila 10 milyon TL arasında olanlar binde 6, 10 milyonun üzerinde olanlar yıllık % 1 vergi verecek.

CHP: SÜT VEREN İNEK KESİLMEZ!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, taslak daha yasalaşmadan şu açıklamayı yaptı: “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaklarsa, buna kimse karşı çıkmaz. Ama çok kazanandan çok vergi almanın da bir sınırı var. Çok alacağım derken, süt veren ineği kesmemek lazım.”