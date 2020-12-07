Çocuk parası nasıl alınır, başvurusu nereden yapılır? Doğum parası alma şartları nelerdir?

Çocuk diğer bir adıyla doğum parası almak isteyen ebeveynler hastaneden aldıkları doğum raporu ile birlikte SGK'ya başvurabilirler. Doğum parası kadınlar için devletin sağlamış olduğu yardımlardandır. Doğum parası almak için uygulanması gereken şartlar ve süreçle ilgili bilgiye bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



ÇOCUK PARASI NEDİR?

Dünyada birçok noktada doğum oranları günden güne azalıyor. Ülkelerin kalkınabilmesi ve emeklilik sistemlerinin çökmemesi için genç nüfusa büyük ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden gerek ülkemizde gerekse Almanya gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde yeni doğum yapmış annelere çocuk parası gibi çeşitli desteklemeler veriliyor. Bu hem bir çeşit çocuk yapmayı teşvik niteliği taşırken, bir çeşit de sosyal yardım statüsünde yeni doğan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik verilen bir yardım olarak ön plaka çıkıyor. Yeni doğan çocuk parası halk arasında doğum yardımı olarak da biliniyor. Peki sosyal yardımlardan bir tanesi olan çocuk parası ülkemizde ne kadar?

ÇOCUK YARDIM PARASI NE KADAR? 2020

Ülkemizde çocuk parası yasası 2015 yılında çıkarılmıştır. Bu tarihten bu yana annelere çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına çocuk parası verilmektedir. Çocuk parası kapsamında;

İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL ödeme yapılır.

Annenin ikiz çocuk doğurması durumunda ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL yani toplamda 700 TL doğum yardımı verilir.

Annenin üçün bebek dünyaya getirmesi durumunda ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 TL yani toplamda 1300 TL ödeme yapılır.

Kuşkusuz her doğum yapan anneye bu nakdi yardımım yapılması gerekiyor. Ancak doğum parası almak için bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Peki nedir bu şartlar?

ÇOCUK PARASI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Çocuk yardımı alabilmek için en önemli şart doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra ve sağ olarak gerçekleşmesidir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı parası verilmemektedir.

Annenin TC yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Çocuk parası almadan önce bebeğin nüfusa kayıt işlemleri tamamlanmalı ve kimliğini almalıdır.

Bu başvuru şartlarının sağlanması durumunda çocuk parası almak için müracaat edebilirsiniz.

ÇOCUK PARASI NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Doğum yardımı başvurusu aşağıda vermiş olduğumuz belgelerle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine gerçekleştirilmektedir. Başvurularınızı posta yolu ile de yapabilirsiniz. Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi ile beraber yapacak olduğunuz başvurular daha sonra ilgili merkez tarafından incelenecek ve onay süreci bitmesinin ardından tarafınıza iletilecektir.

Şayet devlet memuru iseniz ya da statünüz ne olursa olsun bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyorsanız ve çocuk yardımı için nereye başvurulur diyorsanız başvurunuzu çalıştığınız kuruma gerçekleştirmelisiniz.