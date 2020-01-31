Çinli turist için eylem planı hazır

Özgül ÖZTÜRK

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24. kez kapılarını açtı. 4 milyar liralık iş anlaşmasının imzalanması beklenen fuara Çin’de ortaya çıkan korona virüse yönelik endişeler damga vurdu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüsün etkisini izlediklerini ve gelişmelere göre farklı önlem paketlerini devreye alacaklarını bildirdi.

TELAFİ EDECEĞİZ

Bakan Ersoy, şunları kaydetti: “Çin’den maksimum beklentimiz 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek hedefleri etkilemiyor. ‘Başka pazarlarda nasıl telafi ederiz?’ doğrultusunda çalışmalara başladık. Durumun tam netleşmesinden sonra yeni eylem planını açıklayacağız.”

RUSLAR KADAR ETKİLEMEZ

Virüsün olası etkilerini AKŞAM’a değerlendiren Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birimi Müdürü Levent Ak, “Kapadokya’ya 230 bin Çinliler oluşturuyor. Çin pazarı giderse Antalya’nın Ruslardan etkilendiği kadar etkilenmeyiz” diye konuştu.